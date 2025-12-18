玻利維亞經濟崩盤「外匯存底暴跌85％」！新總統轉向美國尋求合作 終結親中20年

玻利維亞總統巴斯10月上任後，推動外交轉向，結束近20年的親中政策。（示意圖／達志／美聯社，下同）

玻利維亞當前正面臨超過20％的通膨壓力，外匯儲備也呈現吃緊。這個擁有「南美洲西藏」之稱的國家，雖蘊藏豐富能源與礦產資源，卻因長期親中政策與內部治理不善，經濟陷入崩潰邊緣，如今新任總統巴斯（Rodrigo Paz Pereira）已明確啟動外交轉向，結束長達近20年的親中路線，轉而尋求與美國建立緊密合作，盼藉由吸引美國投資來穩定外部經濟與開發鋰礦產業。

玻利維亞宣布進入經濟與社會緊急狀態，外匯存底暴跌至23億美元，創歷史新低。

根據《華爾街日報》與《infobae》報導，能源資源豐富、曾積極參與大陸「一帶一路」倡議的玻利維亞，因長期腐敗與財政管理不善，導致外匯存底從2014年的151億美元（約新台幣4756億元）銳減至2023年的23億美元（約新台幣724億元），縮水幅度高達85％，黃金儲備也由42噸減至22噸，促使政府宣布全國進入「經濟、金融、能源及社會緊急狀態」。

廣告 廣告

現年58歲的保守派總統巴斯於10月上任後，宣告終結近20年的左翼親中路線，改而主張與美國強化合作，降低對中國經濟與技術依賴，特別是自然資源開發方面。巴斯政府已簽署第5503號最高法令，啟動多項經濟振興與社會救援措施。包括將2026年全國最低工資上調至3300玻利維亞披索（約新台幣1萬5000元），較前一年成長20%；同時設立「特殊投資促進與保障制度」，為國內外企業提供長達15年的法律與稅賦穩定條件，保障公平競爭權益。

除此之外，當地政府亦將停止燃料補貼政策，以遏止多達三成國產燃料遭走私流向鄰國的情況。此外，針對弱勢族群，政府實施「特別保護與公平計畫」（PEPE），每月發放150玻利維亞披索（約新台幣686元）現金補助，最長為期一年，以減緩民生衝擊。巴斯政府強調，此次改革目標是重建宏觀經濟穩定、吸引生產性投資、提振就業市場，並改善行政效能與財政透明度。

外交方面，玻利維亞已明確展開對美靠攏，外交部長阿拉馬約（Fernando Aramayo）近日赴美訪問，與華府洽談參考阿根廷模式的貨幣互換機制，並強調玻利維亞歡迎美方投資鋰礦等關鍵產業。鋰被視為未來電動車與高科技產品的重要金屬，而中國企業目前在玻國鋰礦開採中占據主導地位。

阿拉馬約表示，玻國政府將檢討前朝與大陸、俄羅斯企業簽署的資源合作協議，並制定新法規與監管制度，打破中方在鋰礦開發領域的壟斷。他也補充，雖然政策轉向西方，但玻利維亞仍希望維持與中國的正常貿易往來。

玻國外交部長阿拉馬約近期訪問美國，推動吸引外資與打破中國在鋰礦領域的壟斷。（圖／翻攝自X，@WSJ）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領