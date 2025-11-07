玻利維亞總統當選人巴斯將就職 上任即面臨經濟挑戰

玻利維亞總統當選人巴斯(Rodrigo Paz)將於8日宣誓就職，他將接手一個陷入動盪的經濟體，並面臨艱難的國會協商，以推動穩定財政所需的改革。

巴斯過去曾是中間派基督教民主黨(Christian Democratic Party)的參議員，他於10月19日的第二輪總統大選投票中勝出，結束了社會主義政府長達近20年的執政。

儘管帕斯的政黨在國會中規模最大，但未在任何一院取得多數席位 ，他必須建立聯盟。為鞏固地位，他邀請親商的「團結聯盟」(Unity Alliance)加入內閣，該聯盟發言人富恩特斯(Marco Fuentes)向路透社表示，該黨將支持「任何有利於國家的提案」，同時也會推動該黨重視的政策。

巴斯面臨的首要挑戰是取得外部融資並推動可能不受歡迎的措施，包括削減能源補貼及實施更靈活的匯率制度。他表示，將優先削減農業與工商業的柴油補貼，公共交通用汽油補貼則將逐步取消，以減輕民生衝擊。

巴斯上月曾赴華盛頓與多邊貸款方會談。國際貨幣基金(IMF)與美洲開發銀行(Inter-American Development Bank)均表態願意支持新政府，但所有貸款須獲國會批准。雖然巴斯起初不願尋求IMF援助，但其經濟團隊已向該機構提交改革方案，尋求新貸款渠道。

分析人士指出，巴斯能否爭取民意支持，將決定新政府的穩定性。