玻利維亞進經濟緊急狀態 新總統欲力挽狂瀾
[NOWnews今日新聞] 南美國家玻利維亞，過去近20年的時間，一直由左翼政黨「爭取社會主義運動」（Movimiento al Socialismo，簡稱MAS）執政，該國面臨嚴重的美元短缺、化石燃料收入下降、財政赤字擴大問題，10月剛贏得大選並就職的保守派總統巴斯（Rodrigo Paz）結束近20年的社會主義、親中政策，並獲得美國支持。最新消息是該國已進入經濟緊急狀態，巴斯似乎打算透過一系列激烈變革，試圖力挽狂瀾。
根據《彭博社》報導，巴斯總統當地時間週三晚間宣布改革措施，包括取消燃油補貼和放寬匯率制度，標誌著與社會主義經濟政策的決裂，旨在遏制財政赤字和高達21%的通貨膨脹率。
帕斯在與內閣成員發表的電視講話中，強調取消不合理的補貼並不意味著放棄，而是為了秩序、公正和真正透明的再分配，這將有助於創造更多財政資源，供中央和地方政府共享。
美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）表達美國的支持，並在聲明中表示，美國政府正在玻利維亞尋求促進投資的機會。
眼下，玻利維亞的外匯儲備已幾乎耗盡，早在10月大選前，就有外媒分析，玻利維亞經濟正面臨嚴重的國際收支危機，其淨國際儲備（NIR）大幅下降即印證了這一點，代表該國用於開展國際貿易和償還外債所需的外匯（美元）已嚴重短缺。
分析指出，2004年至2014年，玻利維亞經濟蓬勃發展，主要得益於大宗商品價格的「超級週期」以及天然氣出口的繁榮，這10年持續的高出口收入，使玻利維亞得以實現貿易順差和財政盈餘，玻利維亞政府透過其國家石油公司（YPFB）成為主要受益者，巨額外匯流入並被中央銀行購入，使其外匯儲備達到歷史新高。
然而，2014年後，大宗商品的「超級週期」結束，玻利維亞天然氣收入驟降，隨之大幅下化的還有政府收入，財政赤字不斷擴大，外匯存底驟減，玻利維亞的貿易收支轉為逆差。為了捍衛匯率掛鉤制度並維持固定匯率，該國央行開始動用國際儲備，但事實證明，這種防禦機制難以為繼，隨著國際儲備接近枯竭，央行失去了向外匯市場提供資金的能力，也越來越難支付燃料進口費用，嚴重的燃料短缺造成生產癱瘓，通膨進一步加劇。
現在的玻國政府，希望透過一系列特殊措施來應對結構性危機，巴斯內閣簽署法令，盼穩定宏觀經濟、恢復國內流動性、增強國際儲備並保障燃料和能源供應，以達到重振生產、投資和就業等目標。
