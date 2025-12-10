玻利維亞驚見全球最大恐龍足跡遺址 逾1.6萬獸腳類腳印揭露白堊紀生態密碼

卡雷拉斯潘帕斯遺址保留超過1.6萬個獸腳類恐龍足跡，為目前全球最大記錄。（示意圖／達志／美聯社）

玻利維亞安地斯山脈的托羅托國家公園（Torotoro National Park），近年成為古生物學界矚目焦點。由西班牙與美國研究團隊組成的古生物學家，歷時六年調查後，於該地卡雷拉斯潘帕斯（Carreras Pampas）遺址發現高達16,600個獸腳類恐龍足跡，為目前全球已知數量最多的同類足跡紀錄，堪稱「恐龍高速公路」的實證。

科學家透過繩線與標記記錄恐龍移動方向與行為，重建白堊紀末期生態環境。（示意圖／達志／美聯社）

根據《CBS News》與《CNN》報導，這些三趾、雙足行走的獸腳類恐龍，包括與暴龍（Tyrannosaurus rex）同屬的肉食性種類，生活於約6600萬至1億年前的白堊紀晚期。腳印保存於古代湖岸泥層中，不僅顯示牠們行走、奔跑，還包括超過1300個「游泳痕跡」，牠們在淺水中掙扎前進，僅中間腳趾深陷，兩側腳趾與腳跟印記極淺，堪稱恐龍游泳行為的罕見證據。

研究團隊指出，其中一條游泳足跡延伸超過130公尺，是目前世界上已知最長的恐龍游泳軌跡。足跡保存狀況極佳，有助重建當時生態環境與恐龍行為。英國伯明罕大學古生物學者巴特勒（Richard Butler）讚譽此為「了解白堊紀末期恐龍生活的珍貴窗口」。

儘管這些腳印歷經數千萬年保存下來，近代人類活動卻一度威脅其完整性。過去農民曾在足跡覆蓋的岩層上脫穀，工人也曾在附近採石取石灰岩。甚至僅兩年前，一項公路工程幾乎破壞遺址，幸得國家公園緊急介入才得以保全。

值得注意的是，儘管足跡數量驚人，但該區幾乎未發現恐龍骨骼、牙齒或蛋化石。研究人員推測，這片高原曾是連接南秘魯、玻利維亞與阿根廷北部的恐龍遷徙走廊，恐龍並未長期定居，而是短暫穿越、飲水、覓食所留下的印記。

遺址中出現從僅高32公分的小型恐龍，到臀高達10公尺的巨型獸腳類，印證多種體型與年齡層的個體曾在此地活動。澳洲昆士蘭大學古生物學家羅米利奧（Anthony Romilio）強調，足跡能揭示恐龍當下的行動方式，如移動速度、轉向、群體行走等，是骨骼化石無法提供的行為記錄。

此外，玻利維亞素以恐龍足跡遺址聞名，此前紀錄保持者為蘇克雷市的卡奧奧克（Cal Orck’o），約有1萬4000個足跡，此次新研究一舉刷新紀錄。卡雷拉斯潘帕斯的發現，也再次強化南美在恐龍演化研究中的關鍵地位。

研究團隊表示，這項成果僅是開始，未來預計將有更多足跡在岩層邊緣被陸續揭露。共同作者比亞吉（Roberto Biaggi）指出：「這是一場長期的工作，我們相信未來還會找到更多驚人的發現。」

研究人員在遺址發現長達130公尺的游泳足跡軌跡，揭示恐龍涉水前行的珍貴畫面。（圖／翻攝自X，@AP）

