玻尿酸不是越多越好！ 《嘿 醫美好辣2》第十三集揭「比例美學」與安全關鍵





《嘿 醫美好辣2》第十三集播出後，引發不少觀眾共鳴。節目以「玻尿酸與臉部比例」為主軸，從實際臨床經驗出發，帶大家理解為何有些微調看起來自然、有精神，有些卻容易顯得僵硬或失衡。

主持人辜粲詠主播在節目中分享，許多求美者會形容自己「看起來很累、很苦命」，但其實問題往往來自臉部凹陷與支撐不足。陳裕恩醫師說明，隨著年紀增長，皮膚膠原蛋白流失、脂肪萎縮是自然現象，適度補回支撐，能讓整體線條恢復圓潤感。

節目深入介紹玻尿酸的兩大類型：偏硬、支撐力高的劑型，適合鼻樑、下巴等中軸線部位；較柔軟的劑型，則適合淺層細紋或膚質調整。張皓強醫師強調：「材質錯誤，往往比打太多更危險。」

廣告 廣告

談到網路常見的「饅化」問題，蔡詩辰醫師指出，饅化並非玻尿酸的專屬風險，而是過量填充、層次不當或反覆施打同一區域造成的結果。他提醒，任何填充物都需要遵守「適量、間隔、評估」原則。

節目也花了不少篇幅說明「危險三角區」，包含鼻子、眉心、法令紋等血管密集區域。醫師團一致強調，這些部位施打必須由熟悉解剖構造的醫師操作，並使用正確針具與回抽確認，以降低血管風險。

針對「玻尿酸多久會消失」的疑問，陳裕恩醫師說明，多數產品約可維持一年至一年半，但實際時間與體質、生活作息、施打層次皆有關。「可被代謝，其實代表安全，而不是缺點。」

節目後段也談到術後照護。醫師表示，施打後一到兩週內避免用力按壓與按摩，有助於填充物與組織融合；至於防曬、日常作息，只需維持一般保養即可，不必過度恐慌。

最後，主持人總結：「原來變好看不是靠運氣，而是靠比例與專業。」醫師團也共同提醒，玻尿酸是醫療行為，選擇合格醫師、合法診所與適合自己的療程，才能讓微調真正成為加分，而不是負擔。

想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉專，LINE TV(嘿 醫美好辣頻道)、凱擘大寬頻電視與 Youtube 頻道。本集欣獲「博而美」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，而觀眾想要知道更多節目精彩花絮與醫美整形報導，請鎖定台灣好新聞與 TDN.TODAY 善思新聞網。在影片下方留言 (或詢問)，就有機會讓本集來賓陳裕恩醫師、張皓強醫師及蔡詩辰醫師，親自與你在線上互動。

更多新聞推薦

● 嘉義市1/24、25普發6千 黃敏惠點交15.8億現鈔