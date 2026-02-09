玻璃保鮮盒加熱小心！「做錯1步」秒炸裂 消防員曝正確做法

生活中心／張尚辰報導

在微波玻璃保鮮盒時，記得先退冰、回溫，以免發生危險。（示意圖／資料照）

現代家庭為求備餐便利，冰箱內常堆放各式玻璃保鮮盒，不少產品標示「強化玻璃」、「可入烤箱或電鍋」，讓民眾誤以為使用上相當安全。然而消防人員提醒，若使用方式不當，玻璃保鮮盒仍可能因劇烈溫差而發生炸裂，造成燙傷與割傷等廚房意外。

「別把玻璃保鮮盒當成『拆彈』練習！」消防人員在臉書粉專「消防神主牌」中發文指出，常見的高風險情境包括，下班後趕時間，直接將攝氏零下18度冷凍庫中的玻璃餐盒取出，未經退冰就放入已預熱至200度的烤箱，或放入正在沸騰的電鍋中加熱，這種行為實際上會引發所謂的「熱衝擊」現象。

廣告 廣告

消防人員說明，玻璃屬於熱的不良導體，當外層瞬間受熱急速膨脹，但內部仍處於低溫收縮狀態時，會產生強烈的內部應力，即使是強化玻璃，也可能因承受超過結構負荷而產生裂解，嚴重時甚至在加熱設備內發生爆炸性碎裂，不僅食物報銷，還可能留下大量尖銳碎片，增加清理與受傷風險。

消防人員進一步指出，部分民眾疑惑為何價格較高、品牌知名的玻璃保鮮盒仍會炸裂，原因在於其本質仍為玻璃材料，即使經過強化製程，內部仍可能存在肉眼難以察覺的微小瑕疵，而劇烈溫差正是誘發破裂的關鍵因素。

為降低風險，消防人員建議使用玻璃保鮮盒加熱時應掌握「緩慢回溫」原則，避免突然溫差變化。最安全的方式是提前將冷凍餐盒移至冷藏室退冰，若時間有限，可先以常溫自來水沖洗容器外部數分鐘，使玻璃逐步回溫，切勿直接從冷凍狀態進入高溫加熱環境。

此外，消防人員也提醒兩項常見錯誤。第一，多數玻璃保鮮盒的塑膠蓋並不耐高溫，若連同蓋子放入電鍋或烤箱加熱，可能造成變形，甚至釋放有害物質；第二，除非產品明確標示可用於直火，否則不應將玻璃容器直接放置於瓦斯爐或黑晶爐上加熱，以免因局部高溫而導致破裂。

最後，粉專消防神主牌呼籲，民眾在使用玻璃保鮮盒時，多花幾分鐘進行退冰與回溫，不僅能避免餐點與器皿損壞，更能降低廚房意外發生的風險，確保居家安全。

更多三立新聞網報導

8成上班族都中招！醫曝「乾眼症檢測指標」 示警：3情況快就醫

她洗草莓加1物！農會急喊「千萬不要」 正確做法曝光

曾年收百萬！7旬翁退休破產「存款剩4萬」 淚訴1事超後悔

咖啡越喝越累？醫揪「1原因」身體在求救：神經系統過勞

