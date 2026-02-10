玻璃保鮮盒成隱形炸彈 消防專家曝民眾常做「一行為」其實超致命

消防專家提醒千萬別從冷凍庫拿出玻璃保鮮盒就直接微波，以免引發爆裂。（示意圖，photoAC）

不少上班族習慣周末先煮好1周份量，再通通塞進冷凍庫，要食用時在拿出來微波解凍，但消防員提醒，很多人習慣把玻璃保鮮盒從冷凍庫拿出來就直接微波，讓玻璃盒直接承受冰火五重天的溫差，這種壞習慣很容易引發爆炸性碎裂。專家強調，強化玻璃並非金剛不壞之身，極端溫差簡直是讓玻璃挑戰極限，還是有可能有爆裂風險。

從冷凍庫取出直接加溫犯大忌

臉書粉專「消防神主牌」發文表示，很多上班族喜歡把玻璃保鮮盒當成萬能神具，看到標榜強化或耐高溫就覺得很心安，直接把剛從冷凍庫拿出來的保鮮盒，丟進微波爐或預熱200度的烤箱，這簡直是在廚房進行恐怖的熱衝擊實驗，拿自己的晚餐和安全開玩笑。

為何玻璃保鮮盒直接加溫會造成危險？

消防專家指出，因為玻璃導熱不均，外層受熱膨脹與內層冰凍收縮產生的拉扯力，很容易超過玻璃的極限，最終讓餐盒在烤箱或電鍋中瞬間噴碎，不僅弄得滿目瘡痍，滿地的食物殘渣混著亮晶晶的玻璃碎片，光想到清理過程就讓人崩潰。

玻璃保鮮盒如何加熱才安全？

專家表示再名貴的玻璃本質上依然脆弱，那些看不見的微小瑕疵在極端溫差下會變得致命，並強調保鮮盒雖然標榜由強化玻璃製造，但不代表它天下無敵，建議應該遵循正確的加熱步驟。另外，若想避開爆炸風險，關鍵祕訣就是一個慢字，最好前晚先放進冷藏室退冰，急用的話就用常溫水沖洗外盒溫和回溫，千萬別直接從冷凍庫跳進高溫加熱設備。最後，多數塑膠蓋都不耐高溫，進電鍋前一定要拿掉否則融化變形還會釋放毒素，且玻璃盒絕對不能放在瓦斯爐上直火加熱。

