玻璃保鮮盒直接加熱恐爆炸！消防員警告廚房致命陷阱

現代家庭普遍使用玻璃保鮮盒儲存食物，然而錯誤的加熱方式正成為廚房安全的隱憂。消防員表示，經常處理因玻璃保鮮盒爆裂引發的廚房意外，主因是民眾對強化玻璃的耐熱性存在誤解。

許多人看到保鮮盒標示「強化玻璃」或「可入烤箱電鍋」，便認為可以承受任何溫度變化。實際上，當玻璃保鮮盒從攝氏負18度的冷凍庫取出，直接放入預熱至200度的烤箱或滾水電鍋時，瞬間溫差超過200度，會產生嚴重的熱衝擊現象。

根據物理原理，玻璃屬於熱的不良導體。在極端溫差下，玻璃表面迅速受熱膨脹，但內部核心仍處於冰凍收縮狀態，這種劇烈的內部應力拉扯會超過強化玻璃的負荷極限。結果不僅是出現裂縫，而是整個保鮮盒在加熱器具內爆炸性碎裂，造成食物毀損，並留下大量尖銳玻璃碎片。

消防員強調，即使購買高價知名品牌的強化玻璃保鮮盒，本質上仍是玻璃材質。強化製程雖能提升耐用度，但玻璃內部可能存在肉眼無法察覺的微小瑕疵，劇烈溫差正是引發這些瑕疵破裂的關鍵因素。

專家建議，避免玻璃保鮮盒炸裂的關鍵在於給予充分的緩衝時間。最佳做法是前一晚將冷凍盒移至冷藏室退冰。若時間緊迫，應先用常溫自來水沖洗盒身外部數分鐘，讓溫度逐步回升，絕不可從冷凍庫直接進入加熱源。

此外，消防員提醒兩項常見錯誤。第一，多數玻璃保鮮盒配備的塑膠蓋不可進入加熱電器，許多民眾連同蓋子一起蒸煮，導致蓋子變形並釋放有害物質。第二，除非產品特別標註可用於直火加熱，否則不應將玻璃盒直接放置於瓦斯爐或黑晶爐上，此舉等同直接燒毀容器。

消防員呼籲，多花五分鐘等待退冰，可避免後續清理玻璃碎片的麻煩，更重要的是確保廚房使用安全。

