玻璃保鮮盒藏恐怖陷阱！消防員示警：少做1事恐爆炸

許多民眾都會用保鮮盒裝好飯菜放入冰箱，再拿出來加熱食用，不過粉專「消防神主牌」示警，玻璃保鮮盒如果從冰箱拿出就直接加熱，容易造成玻璃「爆炸性破裂」。

消防神主牌指出，常見的危險情境包括，民眾下班返家趕時間，將從負18度冷凍庫取出的玻璃保鮮盒，直接放入已預熱的烤箱或正在加熱的電鍋中。這種行為在物理學上屬於「熱衝擊」，玻璃因為導熱性不佳，外層瞬間受熱膨脹，但內部仍處於低溫收縮狀態，內外張力差過大，極可能導致玻璃「爆炸性碎裂」，不僅食物全毀，還得面對滿地尖銳玻璃碎片的清理風險。

對於不少民眾疑惑「明明是大品牌、標榜強化玻璃，為何仍會炸裂？」消防神主牌解釋，即便是強化玻璃，本質仍是玻璃製品，內部可能存在肉眼難以察覺的微小瑕疵，一旦遇到劇烈溫差，就可能成為破裂的引爆點。避免事故的關鍵只有一個字，就是「慢」，必須給玻璃足夠的回溫時間。

消防人員建議，最安全的方式是提前將冷凍餐盒移至冷藏室退冰，若時間有限，也應先以常溫自來水沖洗盒身外部數分鐘，讓溫度逐步回升，切勿直接從冷凍狀態進入高溫加熱設備。

此外，粉專也特別提醒兩個常被忽略的地雷。第一，多數玻璃保鮮盒的塑膠蓋並不耐高溫，若連同蓋子一起放入電鍋或烤箱，可能導致變形甚至釋放有害物質。第二，除非產品明確標示可用於直火，否則絕對不能將玻璃保鮮盒直接放在瓦斯爐或黑晶爐上加熱，以免發生危險。

