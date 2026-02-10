「玻璃保鮮盒」加熱用錯秒爆裂？消防專家示警揭科學真相





有專家曾破除微波爐會致癌的迷思，且表示這樣加熱食物，其實比油炸和煎炒等烹調方式更加健康，但並非「任何食材或容器」都適合放在微波爐或烤箱等機器裡，除了可能有「熱爆發」不佳無法均勻散開的可能，消防專家也特別示警，如果用「玻璃保鮮盒」加進熱源時做錯一件事，恐導致出現爆裂的危險！

「強化玻璃」加熱絕對沒危險？

由消防員經營的消防神主牌粉專，示警關於「玻璃材質保鮮盒」正確加熱的使用方法，破解標示強化玻璃、可入烤箱/電鍋，就絕對沒有危險的迷思：「身為消防員，我們看過太多廚房慘劇，就是源自於這個誤解」，強調呼籲「別把玻璃保鮮盒當成『拆彈』練習」。此外，也有化學系教授曾提醒5招使用微波爐更安全，都希望大家能更注意廚房意外風險，確保居家安全。





「熱衝擊」現象是什麼？

消防神主牌進一步解釋「玻璃保鮮盒」猶如形成炸彈的科學原理：

「玻璃保鮮盒」若直接從攝氏零下18度冷凍庫取出，為趕時間不退冰，放入預熱200度的烤箱，或沸騰電鍋加熱，可能會引發熱衝擊現象。 玻璃是一種「熱的不良導體」，若經歷瞬間兩百多度溫差時，表面因為受熱極速膨脹，但內部核心還在冰凍收縮狀態，如此劇烈的內部應力拉扯，會超過強化玻璃的負荷極限。 結果通常不只是裂一條縫，而是整個盒子在烤箱或電鍋裡爆炸性碎裂。

玻璃盒安全加熱3做法

消防神主牌提醒大家「玻璃盒安全加熱3做法」如下：

禁止冷凍直入烤箱： 一定要給玻璃 緩衝時間 。最好的做法是前一天晚上拿到冷藏室退冰。如果趕時間，請先用常溫的自來水沖洗盒身外部幾分鐘，讓它稍微回溫， 絕對不能直接從冷凍庫進到加熱源 。

移除塑膠蓋： 大多數玻璃保鮮盒的 塑膠蓋 ，是不能進加熱電器的。若連蓋子一起進電鍋蒸，恐導致扭曲變形+釋放塑化劑毒氣。

遠離直火火源：除非特別標註可用於直火（非常少見），否則千萬別貪圖方便，把玻璃盒直接放在瓦斯爐火或黑晶爐上加熱。這樣已經不是熱衝擊，而是直接燒毀。

