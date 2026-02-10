玻璃保鮮盒「這樣加熱」是錯的 消防員：可能會「爆炸性碎裂」！

玻璃保鮮盒加熱方式要特別小心，否則可能會爆炸性碎裂。示意圖／PhotoAC

現代人家中或多或少都有「玻璃保鮮盒」吧！不管是上班族帶便當，或是家裡盛裝剩菜，甚至是保存食材，都常使用玻璃保鮮盒。許多細心的使用者也都會選擇標榜安全、強化玻璃，甚至號稱能進烤箱的玻璃保鮮盒。但是消防大神提醒大家，如果加熱的使用方法錯誤，那麼使用食簡直就像是在做「拆彈練習」一樣，非常危險，可能會「爆炸性碎裂」！

臉書粉絲頁「消防神主牌」發文表示，大家都覺得玻璃保鮮盒已經標註是「強化玻璃」、「可入烤箱／電鍋」，就以為它是無堅不摧的金剛不壞之身，但很多慘劇卻發生在看起來安全無比的玻璃保鮮盒上。

粉絲頁舉例，下班回家趕時間，就把結凍的玻璃餐盒從負18度的冷凍庫拿出來，蓋子一掀，直接丟進已經預熱到200度的烤箱，或是正在大滾的電鍋裡加熱，這根本就是在進行危險的物理實驗「熱衝擊」！

粉絲頁說明，玻璃是一種熱的不良導體，當它經歷瞬間200多度的溫差時，表面已經受熱極速膨脹，但內部核心卻還在冰凍收縮狀態。「這種劇烈的內部應力拉扯，會超過強化玻璃的負荷極限」。

這種使用方式的結果，不是玻璃保鮮盒只裂一條縫那麼簡單，而是整個盒子在烤箱或電鍋裡「爆炸性碎裂」！而且就算買的是很昂貴的名牌玻璃保險盒，也不能倖免。因為就算是強化玻璃，玻璃內部仍可能有肉眼看不見的微小瑕疵。劇烈的溫差就是引爆這些瑕疵的導火線。

避免炸裂的方式

「消防神主牌」表示，要避免炸裂，關鍵只有一個字：「慢」，一定要給玻璃一個「緩衝時間」，最好的做法是前一天晚上拿到冷藏室退冰。如果趕時間，請先用常溫的自來水沖洗盒身外部幾分鐘，讓它稍微回溫，絕對不能直接從冷凍庫進加熱源。

蓋子和直火也是殺手

「消防神主牌」提醒，大多數玻璃保鮮盒的「塑膠蓋子」是不能進加熱電器的。很多人連蓋子一起進電鍋蒸，結果不但蓋子扭曲變形，還會釋放塑化劑毒氣。另外，除非特別標註可用於直火（非常少見），否則千萬別貪圖方便，把玻璃盒直接放在瓦斯爐火或黑晶爐上加熱。那不是熱衝擊，那是直接燒毀。



