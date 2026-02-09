玻璃保鮮盒1動作恐爆裂 消防員：別當拆彈練習

為了節省時間，許多上班族會一次會準備好一周的餐點，裝進玻璃保鮮盒冷凍保存。消防員提醒，加熱時一定要特別注意，不少人將玻璃保鮮盒從冷凍庫取出後，未經退冰就直接加熱，這樣的習慣可能讓玻璃因承受劇烈溫差，而發生爆炸性碎裂。他強調，產品即使標示為強化玻璃、可進烤箱，也不代表天下無敵，使用不當還是可能發生危險，呼籲民眾不要把玻璃保鮮盒當成「拆彈練習」。

一個動作就炸

由消防員經營的臉書粉專「消防神主牌」發文提醒，許多人看到玻璃保鮮盒標示強化玻璃或可放進烤箱與電鍋，就認為它很耐用，很多人習慣將玻璃餐盒從冷凍庫取出後，打開蓋子就放進預熱200度的烤箱或電鍋加熱，這樣等同進行一場危險的物理實驗「熱衝擊」。

廣告 廣告

「消防神主牌」進一步解釋，玻璃是熱的不良導體，承受超過200度的劇烈溫差時，表面會快速膨脹，但內部核心仍處於冰凍狀態，劇烈的內部拉扯容易超過強化玻璃的承受極限，結果就是整個保鮮盒在烤箱或電鍋中「爆炸性碎裂」，不只晚餐報銷，還得面對混著食物殘渣的滿地玻璃碎片，清理起來相當崩潰。

強化玻璃不無敵

「消防神主牌」強調「強化玻璃不是無敵的」，不論價格多高、品牌多有名，本質上仍然是玻璃，內部依然可能存在肉眼看不見的微小瑕疵，而劇烈的溫差正是引爆這些瑕疵的導火線。

「消防神主牌」表示，要避免玻璃保鮮盒炸裂，關鍵就在於「慢」，應該給玻璃足夠的緩衝時間，最理想的做法是前一晚先將餐盒從冷凍庫移到冷藏室退冰，若真的時間緊迫可用常溫水沖洗盒子外側幫助回溫，但絕不能直接從冷凍庫送進任何加熱設備。

很多人都做錯

此外，「消防神主牌」也提醒，許多人不知道多數玻璃保鮮盒的塑膠蓋其實不能進入加熱電器，若不小心放進電鍋蒸煮，恐使蓋子扭曲變形、釋放有害物質。另外，玻璃容器也不能直接放在瓦斯爐或黑晶爐上加熱，以免發生危險。

更多中時新聞網報導

NBA》獨行俠4換4 送一眉哥當巫師

女團HUR＋開春報喜 預告辦專場飆歌

TPBL》特攻當奧客宰翻海神 還送上5連敗