｢玻璃大王｣銳評中國企業家！謝金河：用國家的雞、將來不知誰的蛋

[Newtalk新聞] 中國政府長年來透過大量的不公平資源補貼手段扶植特定企業，引發許多弊端和惡果。福耀玻璃創辦人曹德旺在中國民營企業家年會上致詞時的一番話讓財訊傳媒董事長謝金河直呼「精彩」，他在臉書發文寫道：「這些年，中國國家補貼從房地產，到新能源車，現在轉向AI，人形機器人，半導體，用國家的鷄，將來不知會是誰的蛋？」

謝金河指出：「曹德旺在中國民營企業家年會上致詞，他把中國民營企業家分成四大類：一是以柳傳志為代表的聯想，他說這是用國家的飼料來餵養國家的鷄，下的蛋歸自己！二是他和任正非的華為，他說福耀和華為是自己買鷄下蛋，用蛋孵鷄，一直循環！三是許家印的恆大，他說旣無鷄，也無蛋，怎麼辦？原來是偷國家的鷄，盜銀行的蛋，沒有飼料，全國騙！」

謝金河續指：「四是以馬雲，李彥宏的阿里，淘寶和百度為代表，拿著原本應該屬於政府的鷄籠，把圈到的鷄和蛋全吃了！看到曹德旺這一席論述，令人拍案驚奇！他很精準地把中國民營企業家分成四大類，真正他肯定的只有他自己的福耀玻璃及任正非的華為的『買鷄生蛋，一直循環』。」

謝金河提到：「這些年福耀玻璃業績蒸蒸日上，去年淨利43.38億人民幣，和台灣的台玻一直虧損大異其趣，福耀以浮式玻璃為主，後來切入汽車玻璃，全球市佔率超過五成，這些年曹德旺不停併購，也捐款做公益，一直有好名聲。他說的柳傳志是聯想創辦人，這幾年交棒給女兒，卻風波不斷，前幾年滴滴的事件仍餘波盪漾。柳傳志把國家的聯想變成自己的。」

謝金河直言：「最不堪的是許家印，鷄和蛋都是偷來的，飼料也是全國騙。過去幾年，中國房地產大亨突然間富可敵國，原來錢都是銀行搬過來的！台灣向銀行借款叫負債，中國叫『資產』，原來借來的錢是不用還的！許家印倒下很久了，迄今，金融呆帳沒有人敢清理！」

謝金河表示：「曹德旺批評馬雲和李彥宏用政府的鷄籠，把圈到的蛋和鷄都吃了！這個描述實在很貼切。許成鋼教授的制度基因，其實是在探討這個結構。這些年，中國國家補貼從房地產，到新能源車，現在轉向Ai，人形機器人，半導體，用國家的鷄，將來不知會是誰的蛋？」

