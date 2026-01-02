玻璃心又碎？IVE張員瑛稱「香港是我喜歡的國家」 遭中國網友炎上

韓國偶像女團成員張員瑛近日稱「香港是我最喜歡的國家之一」，遭中國網友炎上。翻攝IG



韓國偶像女團IVE成員張員瑛近日脫口說出「香港是我喜歡的國家之一」，沒想到將香港稱為「國家」的發言，後續引發中國網友批評，在微博等社群平台發酵，甚至質疑張員瑛支持「港獨」要求她道歉，不過，也有張員瑛的粉絲幫忙緩頰，認為不要對偶像「要求太高」，掀起網路論戰。

MAMA 2025典禮日前在香港舉辦，IVE官方YouTube頻道近日公開幕後花絮影片，張員瑛在後台開心表示自己即將前往香港參與活動，還準備去吃美食，「那裡有很多好吃的東西，是我喜歡的國家之一」，甚至提到想吃北京烤鴨，並邀請大家一起享受MAMA的夜晚，與粉絲親切互動。

廣告 廣告

不過，張員瑛提到「香港是我喜歡的國家」，竟引發部分中國網友不滿，雖然後製的字幕已改為「地區」，不少小粉紅仍質疑張員瑛支持港獨、違反「一個中國」原則，要求她公開道歉，連《環球時報》評論都跳出來批評，部分韓國偶像對政治議題敏感度不足，怒轟：「一邊賺中國粉絲的錢，一邊卻不尊重中國主權」。

目前張員瑛尚未對此作出回應，但由於她在中國有不少死忠粉絲，紛紛幫忙緩頰：「張員瑛說香港是地區，立場一直很正確」、「不要對偶像要求太高，他們從小就忙著練歌、練舞、忙出道，書肯定是讀得少」，甚至有人質疑炎上張員瑛的網友「年底KPI不夠又開始造謠了」。

更多太報報導

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」

A-Lin洗腦神曲原唱是他！20年前唱出「那魯one那魯two」 網友瘋朝聖

王夢麟女兒斥「酒駕垃圾」 被瞞3天：完全無法原諒