玻璃心碎滿地！高市早苗霸氣挺台 中國怒宣布：禁止進口日本水產

日本新首相高市早苗，甫上任就頻頻展現對台友善、對中強硬的外交態度，更於日前赴國會答詢時，再次重申「台灣有事日本也會出事」之固有立場；甚至稱，台灣若遇難，也將構成日本的「存亡危機事態」。不難預期，此言瞬間引發中國炸鍋，外交部更馬上端出令人熟悉的「戰狼」風格，怒嗆日方「粗暴干涉內政」。而根據外媒《共同社》報導，中國決定加強施壓力道，已通知日方，將停止進口日本的水產品。

據悉，中國政府其實曾從2023年8月後，就以東京電力福島第一核電廠，向海洋排放核廢水為由，一度全面封禁日本水產品；直到去（2024）年9月，兩國重新達成共識、放寬進口禁令。後來又於今年6月宣布，有條件恢復日本37地區水產品進口，但仍不包含福島縣、群馬縣、埼玉縣、東京都、茨城縣、宮城縣、千葉縣、新潟縣、長野縣、栃木縣等10地區。

據悉，首批北海道6公噸冷凍扇貝，也才在本（11）月5日從日本出貨；結果現在卻因政治衝突，不到半個月又得喊卡。

