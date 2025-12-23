玻璃心碎！ 日自民黨高層來台拜會 中國跳腳：台灣不存在什麼總統

政治中心／綜合報導

台日關係升溫，總統賴清德，短短兩天接見三團日本參、眾議員，包括昨天見了日本自民黨代理幹事長萩生田光一，今天又接連接見台灣女婿、日本參議員瀧波宏文，以及日本前法務大臣鈴木馨祐，這讓中國外交部崩潰怒指"台灣不存在什麼總統"，我方則以事實回嗆。





日本自民黨高層訪台拜會總統 中國跳腳 ： 台灣不存在什麼總統

總統賴清德12/22及12/23接連接見日本參、眾議員 他也引用日台交流協會代表片山和之的說法強調台日關係友好（圖／民視新聞）

總統賴清德，接見日本自民黨參議院友台團體"TY會"會長瀧波宏文，及其他參議員，現場互動熱絡。

總統賴清德：「瀧波會長是台灣女婿，不僅常在日本國會，為台灣仗義執言，更大力促成，戶籍標誌台灣案的通過，在座的片山和之代表曾說過，目前的台日關係，可以說是歷史上最好的狀態。」

瀧波宏文這回訪台，特地帶上台灣太太瀧波史織，其實這位台灣女婿，正是推動日本戶籍法修法重要推手，和歷任行政院長淵源也頗深，前院長林全是太太老師，蘇前院長則是岳父大學校友。

日本參議員瀧波宏文：「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事，這是一個清楚且，正確表達此一立場的答辯，完全沒有錯誤，我認為這絕不是應該撤回的說法。」

日本自民黨高層訪台拜會總統 中國跳腳 ： 台灣不存在什麼總統

日本參議員瀧波宏文的太太是台灣人 他曾在日本推動修正日本戶籍法（圖／民視新聞）

賴清德23日，接連接見瀧波宏文，還有日本前法務大臣鈴木馨祐，其實前一天，還見了自民黨代理幹事長萩生田光一，從今年底到明年初，預計將有30名日本國會議員接力訪台，這也讓中國氣得跳腳。





中國外交部發言人林劍：「台灣是中國的一個省，不存在什麼總統，我要指出的是，日本有關議員竄訪中國台灣地區，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉。」

外交部發言人蕭光偉：「作為主權獨立的國家，中華民國台灣，與中華人民共和國互不隸屬，中方無權置喙以及干預，而賴總統昨天也已經接見了，相關的日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體，也都親自見證了。」

日本自民黨高層訪台拜會總統 中國跳腳 ： 台灣不存在什麼總統

賴清德接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一（左） 兩人互動良好（圖／民視新聞）

台灣有沒有總統，事實擺在眼前。不過央視微博原先轉發記者會相關貼文，卻被發現留言全遭刪除、網友怒嗆"窩囊、只會發警告、日本根本沒當回事。日台交流，顯然不受中方威脅，持續升溫。





