玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它

塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍，顛覆了一般認知。

玻璃瓶塑膠汙染嚴重 比塑膠瓶高數十倍

塑膠微粒存在海洋、大氣、飲用水和食物中的情形越來越普遍，就連喝水也可能吃進塑膠！來自法國國家食品、環境及職業健康安全機構（ANSES）的最新研究跌破科學家眼鏡，玻璃瓶裝的飲料塑膠微粒含量，竟比塑膠製的寶特瓶或紙盒、罐裝飲料還來得高，甚至是寶特瓶裝飲料的5到50倍。

廣告 廣告

看更多：驚人研究：呼吸就能讓微塑膠跑進大腦！家中這些日用品你每天都在吸

根據法新社報導，ANSES研究主任迪弗洛斯（Guillaume Duflos）表示，該研究團隊調查了在法國銷售的不同類型飲料，包括水、蘇打水、冰茶、葡萄酒和啤酒等的塑料微粒含量，並研究不同容器可能造成的影響。

玻璃瓶裝飲料塑料微粒汙染 啤酒最嚴重

ANSES說，若以飲料種類來看，無論是普通水或氣泡水，塑料微粒的含量都相對較低。玻璃瓶裝水每公升含4.5個塑料微粒，而寶特瓶裝水每公升含1.6個塑料微粒；葡萄酒的塑料微粒含量也不高，即便是有蓋子的玻璃瓶也很少。

但飲料就明顯有別！報告指出，啤酒是汙染最嚴重的玻璃瓶裝飲料，每公升玻璃瓶裝啤酒含有60個塑料微粒，汽水則大約30個、檸檬水約40個塑料微粒。

看更多：「這些救命食物」竟讓體內塑膠排出率大增34％！塑膠微粒恐致乳癌、生殖癌

飲料中塑膠微粒來源 是瓶蓋上的油漆

科學家調查了帶有瓶蓋的玻璃瓶裝飲料，試圖了解塑膠微粒的來源。根據它們特性，研究人員得出結論，這些塑膠微粒可能來自於金屬瓶蓋，更具體地說，是來自覆蓋在瓶蓋上的油漆。

線索1：研究人員發現，飲料中的塑膠微粒大多與瓶蓋上的油漆顏色相同，成分也相同。

線索2：這些瓶蓋上的油漆有肉眼看不見的細小刮痕，可能是瓶蓋在使用前存放時相互摩擦，導致瓶蓋表面釋放出塑膠微粒。

封瓶前清潔瓶蓋 可減少塑膠微粒含量

為了確認玻璃瓶裝飲料的汙染途徑、探索降低塑膠微粒含量的可能性，研究人員將瓶子清洗乾淨，並用過濾水灌滿瓶內，然後測試了3種不同清潔作業的效果，分別是：

蓋上瓶蓋，沒有對瓶蓋進行任何處理。 用空氣槍對瓶蓋吹氣。 吹氣後再用過濾水和酒精沖洗瓶蓋。

看更多：矽膠餐具用久黏黏的？家中2小物輕鬆去除黏膩感！防卡垢平時這樣洗

結果，以未清洗的瓶蓋密封的瓶子裡，平均每公升水中含有287個塑膠微粒，而如果在蓋上瓶蓋前先向瓶蓋吹氣，則每公升水中的塑膠微粒明顯下降至106個；如果先吹氣再沖洗，則塑膠微粒含量進一步下降至87個。

研究人員也建議，為防止塑膠微粒釋放到瓶裝飲料中，製造商還可以探索其他方案，例如改變瓶蓋在使用前的存放條件以避免摩擦，或改變瓶蓋上的油漆成分。

毒性風險還在研究中 民眾不必過度恐慌

除了對飲料製造商提出生產流程的建議，研究人員表示，目前國際尚缺乏針對飲料中塑膠微粒含量的健康風險標準，儘管塑膠微粒普遍存在於環境與人體，但尚無直接證據證實它們對健康的嚴重危害，消費者不必過度恐慌。

看更多：水中滿是塑膠微粒！新研究：自來水煮沸加1步驟 減少90％微塑粒喝下肚



◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／法新社．ANSES

更多健康2.0報導

從代謝到氣色都變好！中醫師揭祕「變美穴位」 越按越年輕

這樣挑牛奶最划算！冬天更要喝牛奶？加熱會破壞營養？真相曝光

5大警訊檢測「粒線體」正在老化！活化粒線體要吃什麼？靠2食物能救



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章