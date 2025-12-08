玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍，顛覆了一般認知。
玻璃瓶塑膠汙染嚴重 比塑膠瓶高數十倍
塑膠微粒存在海洋、大氣、飲用水和食物中的情形越來越普遍，就連喝水也可能吃進塑膠！來自法國國家食品、環境及職業健康安全機構（ANSES）的最新研究跌破科學家眼鏡，玻璃瓶裝的飲料塑膠微粒含量，竟比塑膠製的寶特瓶或紙盒、罐裝飲料還來得高，甚至是寶特瓶裝飲料的5到50倍。
看更多：驚人研究：呼吸就能讓微塑膠跑進大腦！家中這些日用品你每天都在吸
根據法新社報導，ANSES研究主任迪弗洛斯（Guillaume Duflos）表示，該研究團隊調查了在法國銷售的不同類型飲料，包括水、蘇打水、冰茶、葡萄酒和啤酒等的塑料微粒含量，並研究不同容器可能造成的影響。
玻璃瓶裝飲料塑料微粒汙染 啤酒最嚴重
ANSES說，若以飲料種類來看，無論是普通水或氣泡水，塑料微粒的含量都相對較低。玻璃瓶裝水每公升含4.5個塑料微粒，而寶特瓶裝水每公升含1.6個塑料微粒；葡萄酒的塑料微粒含量也不高，即便是有蓋子的玻璃瓶也很少。
但飲料就明顯有別！報告指出，啤酒是汙染最嚴重的玻璃瓶裝飲料，每公升玻璃瓶裝啤酒含有60個塑料微粒，汽水則大約30個、檸檬水約40個塑料微粒。
看更多：「這些救命食物」竟讓體內塑膠排出率大增34％！塑膠微粒恐致乳癌、生殖癌
飲料中塑膠微粒來源 是瓶蓋上的油漆
科學家調查了帶有瓶蓋的玻璃瓶裝飲料，試圖了解塑膠微粒的來源。根據它們特性，研究人員得出結論，這些塑膠微粒可能來自於金屬瓶蓋，更具體地說，是來自覆蓋在瓶蓋上的油漆。
線索1：研究人員發現，飲料中的塑膠微粒大多與瓶蓋上的油漆顏色相同，成分也相同。
線索2：這些瓶蓋上的油漆有肉眼看不見的細小刮痕，可能是瓶蓋在使用前存放時相互摩擦，導致瓶蓋表面釋放出塑膠微粒。
封瓶前清潔瓶蓋 可減少塑膠微粒含量
為了確認玻璃瓶裝飲料的汙染途徑、探索降低塑膠微粒含量的可能性，研究人員將瓶子清洗乾淨，並用過濾水灌滿瓶內，然後測試了3種不同清潔作業的效果，分別是：
蓋上瓶蓋，沒有對瓶蓋進行任何處理。
用空氣槍對瓶蓋吹氣。
吹氣後再用過濾水和酒精沖洗瓶蓋。
看更多：矽膠餐具用久黏黏的？家中2小物輕鬆去除黏膩感！防卡垢平時這樣洗
結果，以未清洗的瓶蓋密封的瓶子裡，平均每公升水中含有287個塑膠微粒，而如果在蓋上瓶蓋前先向瓶蓋吹氣，則每公升水中的塑膠微粒明顯下降至106個；如果先吹氣再沖洗，則塑膠微粒含量進一步下降至87個。
研究人員也建議，為防止塑膠微粒釋放到瓶裝飲料中，製造商還可以探索其他方案，例如改變瓶蓋在使用前的存放條件以避免摩擦，或改變瓶蓋上的油漆成分。
毒性風險還在研究中 民眾不必過度恐慌
除了對飲料製造商提出生產流程的建議，研究人員表示，目前國際尚缺乏針對飲料中塑膠微粒含量的健康風險標準，儘管塑膠微粒普遍存在於環境與人體，但尚無直接證據證實它們對健康的嚴重危害，消費者不必過度恐慌。
看更多：水中滿是塑膠微粒！新研究：自來水煮沸加1步驟 減少90％微塑粒喝下肚
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／法新社．ANSES
更多健康2.0報導
從代謝到氣色都變好！中醫師揭祕「變美穴位」 越按越年輕
這樣挑牛奶最划算！冬天更要喝牛奶？加熱會破壞營養？真相曝光
5大警訊檢測「粒線體」正在老化！活化粒線體要吃什麼？靠2食物能救
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 7
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣下週撲台！恐跌破10度「全台急凍3天」
生活中心／周希雯報導今（7日）受輻射冷卻影響、早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，不過到了白天氣溫會回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。雖然近期氣溫穩定溫暖，不過氣象專家吳德榮提醒，下週六（13日）將有「入冬最強冷空氣」，一路影響到下週一（15日），屆時恐挑戰10度以下最低氣溫。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 1 天前 ・ 1
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度
天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。專...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 2
0度線逼近台灣！入冬「首波冷氣團」急凍剩10度 回暖時間點曝
把握今天好天氣！中央氣象署表示，今（7）日白天溫度回升，各地高溫都有24度以上。下週共有兩波東北季風報到，其中週六（13日）那波最冷可能下探16度，局部地區不排除出現10度低溫，有機會挑戰大陸冷氣團等級，預計這波東北季風將持續至16日。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！濕冷炸雨完回暖 接著恐「凍到剩10度」
未來一週天氣多變！東北季風接力來襲，北台轉濕冷、週三回暖，週末再降溫恐探10度。快速掌握全台降雨、溫度變化與冷空氣最新預報。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
明迎大雪「東北季風漸強」！下週變天又下雨 恐急凍10度
明（7）日將迎來一年一度的「大雪」，是冬天的第3個節氣。氣象專家林得恩表示，「大雪」的天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
TD32恐成12月颱兩波東北季風接續報到！一週天氣預報先看
天氣預報,生活 在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」可能增強為第28號颱風「洛鞍」，目前路徑向西南進行，預測將通過菲律賓中南部進入南海，對台灣無直接影響，接下來一週有兩波東北季風，迎風面有局部雨，一週天氣預報先看。景點+ ・ 16 小時前 ・ 發起對話
下週跌剩11度！冷空氣挑戰首波冷氣團 北東更濕冷
準備變天！2波東北季風接力來襲，水氣明顯增加，且可能有今冬首波冷氣團報到，北部、東部下週起天氣濕冷，局部空曠地區低溫下探11度，清晨也需注意局部霧影響能見度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今北台轉濕涼！12/14入冬最強冷空氣南下 恐跌破10度
今（8）日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。氣象專家吳德榮指出，14、15日乾冷空氣南下，最新模擬冷空氣強度將觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 62
禁廚餘養豬倒數！北市紅藍桶掰掰 曝新制細節：1舉動不改最高罰6000元
台中梧棲一座養豬場日前爆發非洲豬瘟，疫情調查顯示病毒疑似源自「未經高溫蒸煮的廚餘」。為防堵疫情再擴散，行政院4日院會通過農業部提出的「非洲豬瘟防疫及廚餘處理政策」調整方案，明確將廚餘養豬期限訂在2026年12月31日，2027年起全面喊停。農業部也將提供飼料與設備轉型補助，協助業者轉換飼養方式。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話