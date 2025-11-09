玻璃窗驚悚墜落！黑車擦身驚險過 恐怖畫面全都錄

窗戶從天而降，差點砸到轎車。（圖／TVBS）

台北市敦化南路一段一棟舊大樓於9號下午1點多發生窗戶墜落事件，整片玻璃窗疑因強風吹落至馬路上，險些砸中一輛經過的黑色轎車。事發當時，該住戶正在進行室內整修，窗戶未能抵抗強風而墜落。所幸事件中無人受傷，但現場玻璃碎片散落一地，引起附近民眾驚慌。警方到場後迅速聯繫管委會清理現場，並提醒民眾加強防範。

掉落的窗戶幾乎中空碎裂，相當危險。（圖／TVBS）

事發現場監視器畫面顯示，當時不少汽機車正在路上行駛，一輛黑色轎車經過時，上方突然有物體掉落，幸運地與車輛擦身而過，避免了可能的嚴重事故。墜落的窗戶黑色窗框有多處刮痕，玻璃部分已完全破碎，僅剩框架上殘留少許碎片。

附近民眾表示，當時聽到一聲巨響，原以為是車禍，趕過去查看才發現是一片窗戶掉在地上。有居民分析，近日風勢強勁，該住戶可能因窗戶未關好，強風從側面灌入，直接將窗戶整片吹落。事後，大樓管理員迅速清理了現場碎片。

警方抵達現場後立即聯繫大樓管委會進行清理工作，住戶也加強了其他窗戶的固定措施，防止類似事件再次發生。雖然此次事件有驚無險，但隨著鳳凰颱風即將來襲，民眾需做好防颱準備，包括檢查家中窗戶、陽台門片以及店家外牆招牌等，避免強風造成更多危險情況。

此次事件提醒大家，即使颱風尚未正式登陸，強風已足以造成危險。民眾應提前做好防範措施，確保居家安全，避免類似的驚險畫面再度上演。

