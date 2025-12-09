玻璃、磚瓦碎一地！日本東北外海7.5震 青森降雪＋森林火災

日本青森外海發生規模7.5強震，一夜過去，青森縣到處都能看到地震災情。日本NHK電視台記者，5點多就在青森八戶市街頭連線，他們發現前一晚的地震和餘震，讓商家招牌跌落、玻璃、磚瓦掉滿地。地震後，青森還下起小雪，甚至發生森林火災，到目前為止，各地已經傳出至少35人受傷。

日本青森外海發生規模7.5強震，震後災情持續浮現，影響範圍廣泛。青森八戶市街頭可見商家招牌跌落、玻璃和磚瓦碎片遍地，當地不僅下起小雪，還發生森林火災，增添災民不安。根據最新統計，各地已有至少35人受傷。日本氣象廳雖已解除海嘯注意報，但因餘震不斷，當地居民仍處於高度警戒狀態，許多人連夜前往避難所尋求安全庇護。

在青森八戶市，地震觀測到的震度達6級，隨後又發生震度4的餘震，造成明顯的左右搖晃。當地建築物受損嚴重，藍色布遮蓋處的玻璃已掉落地面，市區內玻璃、磚瓦碎落一地。八戶市也觀測到70公分高的海嘯，是此次地震中浪高最高的地點。

岩手縣久慈港的居民表示，雖然海嘯注意報解除後稍微放心，但不知道什麼時候又會發生大地震，內心仍感到很不安。地震發生時正值深夜，青森當時還下著小雪，增添了救災難度。更令人擔憂的是，青森市的住宅區還傳出火警，迫使居民連夜避難。

許多居民前往指定的避難所尋求安全，避難所附近的停車場車輛多到無法進入。地震還造成道路凹陷，一輛白色箱型車摔進坑洞，車輪脫落，駕駛輕傷送醫，顯示地震對基礎設施的破壞程度。日本首相高市早苗表示，截至目前為止，傷者有30人。她強調，雖然無法確定是否會發生大規模地震，但請大家理解這一點，並以保護生命為原則進行防災準備。日本NHK記者團隊連夜動員，持續記錄這場深夜地震對當地的影響，提供即時報導。

