玻璃、馬桶都能用！全聯公開1清潔神物 去汙還除臭

新的一年即將到來，不少家庭開始進行大掃除，全聯福利中心小編過去曾在網站上分享生活清潔妙招，指出家中常見的白醋不只用於料理調味，其中含有的醋酸成分還具有輕鬆分解污垢與異味的清潔效果，適合用在平時打掃的情境中。

全聯小編分享白醋可以拿來打掃。（示意圖／翻攝自Pixabay）

小編示範了兩個簡單好上手的清潔方法如下：

白醋清潔玻璃水痕／水漬

在玻璃、窗戶或鏡面上噴灑白醋與可樂按1：1比例混合的溶液，再搭配玻璃清潔刷來回刷拭，就可以 快速去除頑固水漬與污垢，讓玻璃恢復清晰光亮。

白醋清潔馬桶污垢

先將適量小蘇打粉倒入馬桶內，再加入白醋，兩者會產生大量泡沫。等候約5分鐘後，再用馬桶刷清洗整圈馬桶內部，就能輕鬆去除污垢。

這兩招不需要昂貴清潔劑、材料簡單，適合大掃除時一併使用，讓家事更省時、省力又環保。

除了以上白醋與小蘇打的基本應用外，許多國外媒體與清潔專家也推薦以下天然方法，讓家中的水垢、沉澱物更容易清理：

檸檬／檸檬汁

檸檬含有天然的檸檬酸，可溶解水垢、礦物堆積。可直接用檸檬汁塗抹或將切半檸檬反覆擦拭頑固水垢，放置10–15分鐘後再擦掉和沖洗即可。這種方法 不僅不傷表面，還有清新香氣。

小蘇打糊狀清潔法

小蘇打粉加水調成濃稠糊狀後塗抹在水垢表面，靜置20–30分鐘再用刷子刷洗，此方法對於水龍頭、瓷磚、水槽等表面，都有很好的清潔效果。

白醋浸泡／噴霧法

將白醋與等量水混合裝進噴霧瓶或用紙巾浸泡後敷在水垢處，靜置 15–30 分鐘幫助酸性溶解礦物沉積，再用刷子或海綿擦掉。這種方法特別適合浴室蓮蓬頭、龍頭、水槽邊緣等細縫處。

食鹽或鹽＋白醋

鹽本身為溫和磨砂劑，可與白醋一起使用以加強清潔效果，但需注意避免刮傷易刮花表面。

