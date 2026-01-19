玻纖布也出現史詩級缺貨！台玻、建榮等漲停

▲近期全球球高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，使得台玻、建榮、富喬、德宏今日攻上漲停板。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] AI浪潮繼續擴大，帶動產業一片榮景，不只記憶體市場供不應求，缺貨潮也蔓延至玻纖布，近期全球球高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，使得台玻、建榮今（19）日雙雙拉出第三根漲停板，富喬、德宏也跟進漲停亮燈，南亞截至午盤也大漲逾7%。

台玻今日開盤不久就攻上漲停板，鎖死在45.95元，午盤成交量爆出14.95萬張；建榮也同樣早盤就飆上漲停，鎖在92.6元，寫下歷史新高，兩檔皆拉出第三根漲停板，氣勢如虹。

廣告 廣告

富喬也攻上漲停板，成交量也爆出15.97萬張大量，午盤還有2萬張排隊買單；德宏也亮燈漲停。

南亞午盤一度觸及81.1元，創下歷史新天價，午盤強漲逾8%。

AI發展帶動的缺貨潮由記憶體蔓延至玻纖布，日媒指出，蘋果、超微及輝達已派人趕赴日本搶玻纖布貨源，跨國載板大廠高層直言，龍頭廠日東紡目前的產能已達極限，完全沒有額外產能可供給，最快要等到2027年下半年新產能投產，才有機會舒緩供給吃緊的問題。

法人表示，玻纖布產品持續朝高層數、大尺寸趨勢走，整體載板使用面積大幅成長，對Low CTE玻纖布產能需求將持續提高。目前「具規模、技術能力、品質較好」的供應商僅日東紡（Nittobo），儘管終端客戶已開始驗證其他供應商，然而在產品良率或產能限制下，預期次要供應商能提供的Low CTE玻纖布短期仍相對有限。

台玻也證實，目前電子級玻纖布供不應求，高階玻纖布產品更是缺貨。

建榮為日東紡子公司，日東紡將生產技術轉移到集團旗下的福隆玻璃纖維生產玻纖紗，再供應給建榮加工成高階玻纖布，形成從上游到下游的整合優勢。

富喬總經理陳壁程表示，2026年Low Dk產品因應AI市場需求，仍大有可為，AI伺服器持續驅動載板需求成長，對高階材料需求維持正向看法。公司在載板用FLE（Low CTE）玻纖產品已經在去年第四季少量出貨並擴大認證，預期2026年出貨規模可逐季推升。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電衝1770元新天價、PCB股跟漲 台股盤中至31827點新高

台股從636點漲到31000點 謝金河揭「上攻3萬5」關鍵

台股創高後震盪恐加劇！法人估AI股齊漲轉向分化 看好這類股