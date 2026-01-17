玻纖布供應爭奪戰 台玻「強攻市佔」能見度看到2027年

台玻預期訂單能見度已到2027上半年。（圖／報系資料照）

Low DK2（低介電）、Low CTE（低膨脹係數）等高階玻纖布缺貨問題，使蘋果、輝達、Google、亞馬遜等科技大廠展開物料爭奪戰，玻纖布助力台玻（1802）2025年第三季營業利益由負轉為正數，也帶動台玻16日股價直奔漲停。

台玻指出，2025年玻璃纖維營占比已從2024年的23％上升至30％；目前Low CTE開始交貨，預期訂單能見度已到2027上半年，今年隨新產能陸續開出，高階玻纖布供貨可望年增40至50％。

台玻目前在玻璃纖維事業有兩個產品，一個是複合材料用的玻璃纖維，另一個就是市場矚目的電子級玻璃纖維布，從筆記型電腦到手機、iPad平板，到5G伺服器和AI伺服器都需要用。

2026年高階玻纖布的缺貨已成為AI產業的最大瓶頸之一，預計在2027年新產能到位前，市場將維持「價漲、料缺、簽長約」高壓態勢。

日本百年大廠日東紡（Nittobo）因壟斷了全球九成以上的高階「玻纖布」，雖然台玻已在 2025 年初取得初步突破，但量產規模短期內仍難以撼動日東紡的地位。

供應台灣的CCL大廠如台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）等與日東紡有長期合作，其供貨穩定度也將直接決定這些PCB廠在2026年營收表現。

