玻纖布供給吃緊 台玻連兩日漲停衝破50元

台玻連2日漲停。示意圖。廖瑞祥攝



受到玻璃纖維布供應持續吃緊影響，玻璃股表現強勢，台玻（1802）股價連續兩日亮燈漲停。台玻昨（1/19）開盤後即直奔漲停價45.95元，今（1/20）日即便全球玻纖布大廠日東紡股價翻黑，台玻仍不受影響，再度攻上漲停50.5元，一口氣突破前波壓力區，市場追價力道強勁。

截至今日上午9時30分，台玻成交量已超過23萬張，漲停委買張數逼近7萬張，法人指出，近期玻纖布市場供給持續吃緊，成為推升相關概念股的重要關鍵，也帶動台玻股價表現明顯轉強。

廣告 廣告

法人認為，台玻目前營收結構仍以平板玻璃為主，受房地產及營建業景氣影響大，隨著市場預期中國房地產景氣有機會逐步回溫，對平板玻璃需求形成支撐；另一方面，玻璃纖維產品則廣泛應用於印刷電路板（PCB）材料、風力發電葉片等領域，在高階應用需求帶動下，市場供需趨於吃緊。

台玻也積極因應市場需求，先前宣布斥資22.5億元進行擴產，高階玻纖布產線將由原本的4條一口氣擴增至12條，產能布局明顯升級。法人預估，新產線最快可於今年下半年開始量產，整體玻纖布產能有機會較去年翻倍，後續營運動能值得關注。

法人指出，近期外資持續加碼買進台玻，但內資與主力則偏向賣超，在「外資買、內資賣」的情況下，股價仍能連續拉出兩根漲停板，顯示多頭氣勢相當強勁。不過，法人也提醒，短線股價漲幅已大，成交量急速放大，投資人追高仍需留意風險，審慎評估進場時點。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂