玻纖布供需嚴重吃緊 台玻、建榮再攻漲停！ 富喬、德宏一度漲逾6%

因玻纖布供不應求，台玻股價今（20）日連續第 4 個交易日攻上漲停。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 受 AI 算力供需缺口短期難填補，不僅相關電子廠受惠，高階玻纖布近期也傳出全球供貨嚴重吃緊。日本半導體材料廠「昭和電工」（Resonac）近日宣布，因玻纖布等將調漲銅箔基板等材料售價，導致相關概念股價格強勢表態。

台股加權指數今（20）日開盤開低，早盤最低跌近 300 點至 31,340.1 點。目前跌勢收斂，跌 116.6 點或 -0.37%，至 31,522.69 點。「權王」台積電（2330）跌 10 元至 1,750 元。然而，玻璃類股延續昨日強勁態勢，指標股台玻（1802）開盤再「亮燈」，連續第 4 個交易日漲停；中釉（1809）、建榮（5340）也攻上漲停。富喬（1815）、德宏（5475）也一度大漲逾 6%。

玻纖布是 IC 載板與印刷電路板（PCB）的關鍵零組件，也是打造電子設備最基礎的材料。目前，高階玻纖布幾乎由日商「日東紡」（Nitto Boseki）獨家供應。隨 AI 投資熱潮掀起龐大需求，讓輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）及亞馬遜（Amazon）等企業開始在自家 AI 晶片的載板中使用高階玻纖布，導致全球大缺貨。先前更傳出，不少科技大廠都有派員前往日本搶產能。

玻璃纖維布是以玻璃纖維紗加以編織而成；主要供應銅箔基板廠生產黏結片及高壓成型板材用於印刷電路 圖：截自台玻網站

此外，日本半導體材料廠「昭和電工」在官網發布最新公告，因玻纖布等原料供需持續緊繃、價格飆漲，自 3/1 日起將調漲銅箔基板等印刷電路板（PCB）材料售價，漲幅達 30% 以上。這讓市場聯想，關鍵原料「玻璃纖維布」嚴重供不應求的情況，是否與近期的記憶體晶片荒如出一轍。

去年，南亞宣布將協助日東紡供貨，投入特殊玻纖布織造，經多次交流、測試，近期正式投產，未來將協助日東紡供應20% 特殊玻纖布。公司 18 日也指出，未來將視市場需求，不排除進一步增產。

相關消息一出，玻璃族群成了繼記憶體、載版後，近期市場資金追捧的對象之一。截至上午 10 時，台玻股價攻上50.5 元，連續第 4 個交易日攻漲停，漲幅達 34.95%。據《經濟日報》指出，去年公司宣布將投入 22.5 億元，將高階玻纖布產線從 4 條增加至 12 條，且 Low CTE 玻纖布已通過認證，預計今年產能將翻倍。

另外，建榮為日東紡子公司，股價也攻漲停 101.5 元，股價連續第 3 日漲停，漲幅達 33.62%。主力產品應用於高階 PCB、AI 伺服器等領域，具備上游原料整合優勢。近期營收年增雙位數，今年將推新產品「T-glass」，產能持續提升；富喬、德宏則是持續追趕產能，今日股價也強勢表現。富喬上漲 4.61% 至 113.5 元，德宏漲 3.14% 至 115 元。

除了玻纖布外，載版族群今日也表現強勢，南電（8046）今大漲 7.86% 至 343 元，股價一度逼近漲停板；前兩個交易日攻漲停的欣興（3037）則上漲 3.82% 至 312.5 元。

