玻纖布缺貨熱門 台玻員工薪資沒漲揚言罷工

▲台玻員工反對低薪，鹿港廠工會代表大會通過爭議調解。（圖／台玻鹿港廠企業工會、桃園市產業總工會提供）

[NOWnews今日新聞] 近期因為電子級玻纖布傳出可能缺貨至明年，台玻獲利前景看好，股價昨（22）登上57.4元盤中新高價被列入處置股。然而，台玻鹿港廠企業工會、桃園市產業總工會發聲明表示，已經有4年沒有調薪，目前台玻鹿港廠工會將依據勞資爭議處理法進行爭取的程序，如果調解不成立將會啟動罷工投票來獲得罷工權。

台玻基層員工長達4年未提高薪資，今年與台玻公司提出協商時卻獲得，公司希望以獲利時發放獎金為主的回應，未調薪即將邁入第五年，但同時台灣各項物價又不斷提高，使得基層員工感到失望與憤怒，呼籲董事長林伯豐立刻與工會協商。

台玻公司鹿港廠企業工會已在115年1月22日上午，在會員代表大會中，於彰化縣政府、新竹縣產業總工會、桃園市產業總工會，以及律師的見證下，以現場會員代表39人全數通過的決議，通過向彰化縣政府申請調整事項勞資爭議調解，訴求目標就是爭取提高薪資。

台玻公司鹿港廠企業工會幹部表示，鹿港廠工會堅持要爭取調薪的原因，還包括台玻公司在其他工廠會增加員工給予不同名目的獎金，但是都唯獨跳過鹿港廠數百名員工，這是非常不公平的狀況，所以這次工會絕對會堅持到底。

桃園市產業總工會認為，目前各項物價都不斷提高，持續五年為提高薪資絕對會讓員工消費能力大受打擊，目前台玻鹿港廠工會依據勞資爭議處理法進行爭取的程序，如果調解不成立將會啟動罷工投票來獲得罷工權，全台灣的自主工會也將全面力挺台玻鹿港廠工會。

