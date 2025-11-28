玻纖布需求飆升 南亞揪日東紡組策略聯盟

▲南亞與日本特殊玻纖領導大廠日東紡）決定攜手，針對特殊玻纖布策略合作。（圖／南亞提供網站）

[NOWnews今日新聞] AI帶動高速運算需求，帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。南亞與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）決定攜手，針對特殊玻纖布策略合作，以產能互補方式共同擴大供應能量，滿足快速成長的市場需求。

南亞深耕電子材料製造領域，玻纖布、銅箔、環氧樹脂及銅箔基板等產品的產能全球排名名列前茅，製造技術及品質深受國際大廠肯定。而AI應用崛起，拉動全系列銅箔基板（CCL）需求，而近期因上游原物料成本升高，南亞日前也傳對客戶CCL漲價。

廣告 廣告

南亞表示，將憑藉累積深厚的製造技術及完整的海內外布局，迅速且高效地滿足日東紡對高品質特殊玻纖布的需求；預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由南亞協助織造。

日東紡在全球特殊玻纖布供應鏈居於領導地位，除生產合作外，日東紡也將長期且穩定地供應本公司「第2代低介電玻璃原紗（NER）」關鍵原料，有助於強化本公司高階銅箔基板產品的核心競爭力，以及加速布局先進電子材料市場。

此次合作不僅是雙方在電子材料事業的重要里程碑，更將透過產能互補、技術協同與穩定原料供應，創造雙贏效益，進一步提升整體經營績效。南亞宣示，將以此合作為基礎，持續深耕高階電子材料市場，為股東創造長期穩健的價值。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

南亞銅箔基板喊漲、股價亮燈領漲 台塑四寶跟著上揚

南亞通知客戶11/20起CCL、PP同步調漲8% 銅價飆、玻纖布成本上揚

日東紡喊擴玻纖布3倍產能！PCB「血流成河」金居等5檔慘跌停