珉娥元旦突發「再見了」貼文：我毀掉AOA，也毀了我自己！

珉娥。取自IG@new.kma



韓國女團AOA前成員權珉娥，1日突然在社群留下「再見了，對不起」等文字，約2小時候，她又發文表示自己獲救，且刪除了所有負面文字。

珉娥在IG上發文表示「不相信我的人要罵我也可以。這段時間因為殘忍的畫面，帶給大家衝擊，反覆上傳讓所有人感到疲乏，只上傳了會被罵的貼文，我連自己做錯的事情也全都寫出來，我的狀態並不正常。」

接著，她提到AOA，「對於所有事件與狀況，我真的感到很冤枉，才那樣做，大家對我說的話，我都看到了，說是我毀了AOA，對的，我忍了10年，早知道再忍一下，不然的話，我也動手回擊、回罵看看，甚至動手。因為冤枉而鼓起勇氣爆料，結果卻把我自己毀了。」

廣告 廣告

最後她留下「感謝所有曾疼愛我、愛我、把我當作一個人對待的每一位，還有，再一次說聲對不起。」讓看到的人擔心她的狀況。

兩個小時後，珉娥再度發文，說自己剛剛視線模糊、失去意識，「突然聽到有聲音搖我的聲音」，才讓她清醒。字裡行間暗示她做出極端選擇。

珉娥於2012年以女團 AOA 出道，演過電視劇《推理的女王》、《摩登農夫》等作品，2019年退出團體，之後，曾公開表示遭到隊長智珉的霸凌，還曬出許多自己身上的傷疤，相關發言使她的後續活動深受影響。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

台北清潔隊員元旦騎車上班遭撞 肇事者落跑！放他倒地慢慢死

莊家班麻油雞慘遭加不明粉末 10分店毀湯頭！跨年逮3嫌

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂