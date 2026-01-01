珉娥元旦輕生未遂！淚揭「童年遭性侵、家暴」過往：可以不用救我

珉娥今（1）日吐露過往童年陰影。（圖／翻攝自珉娥IG）





南韓女團AOA前成員權珉娥（권민아）今（1日）輕生未遂，在社群發佈長文吐露身心痛苦，而前經紀公司也發聲表示，將針對珉娥在網路遭到的惡意攻擊依法採取法律手段，不過，珉娥稍早接連在IG曬出5張童年照，揭露童年創傷，字距透露出對於人生的絕望與掙扎。

珉娥1日先是在IG發布一篇長文，以「再見了，對不起」為題，傾訴自己長期承受的巨大精神痛苦，並透露曾做出極端選擇，「如果再放著一點，今天真的就能遵守約定了，但突然聽到聲音，有人用力搖我。」最後在即將失去意識前被及時發現並獲救，坦言自己因不斷提及過往傷痛、反覆發文而處在「不正常的狀態」。

對此，珉娥稍早再度於IG連續發出5篇長文，先是提及自己的悲傷身世，爸爸在知道她不是兒子後，希望媽媽墮胎，但媽媽堅持將她生下來，她5至6歲時飽受爸爸的家庭暴力，直到6歲那天看見媽媽被打到失去意識，才鼓起勇氣報警求助，最後父母也因此離婚。

珉娥連發5篇文章訴說悲傷身世。（圖／翻攝自珉娥IG）

珉娥連發5篇文章訴說悲傷身世。（圖／翻攝自珉娥IG）

豈料，到了國中時，珉娥陪同好友與一名男生見面，沒想到才剛抵達就看到知名混混學生，當她害怕想回家時就經歷了一場長達6到7小時的無差別毆打，直到意識模糊之際，對方突然將它帶進房間強暴，但年幼的她回到家後不敢向媽媽求助，也不敢去醫院，一度想藉由吞止痛藥自盡。

珉娥提到，最後媽媽帶著她搬到首爾，開啟新生活，沒想到卻又經歷端茶倒水、被辱罵、跑腿、被打的生活，所幸最後仍供出道，但卻在2014年得知爸爸罹患胰臟癌末期的消息，讓他忍不住落淚，沒想到隊友卻將她拖到更衣室訓斥，甚至因為害怕被責罵，而不敢去醫院探病，最後抵達醫院時爸爸已經離世，讓她當場崩潰大哭。

珉娥透露，爸爸離世後，讓她感到更痛苦是的隊友的霸凌與辱罵，讓她靠著安眠藥與鎮靜劑撐著，最後吞下存下來的百顆藥丸於昏迷中被救回，合約到期後她選擇不續約，不斷開始傷害自己、反覆自殺未遂，「我想說出真相，卻被說成小說。她卻對外說跪下向我道歉。」

珉娥多年來遭遇網路攻擊，為此感到十分沮喪，「我也想消失，其實可以不用救我，那也是大家想要的」，她也透露，「最後一次在釜山大學醫院醒來。四根手指永久失去知覺。」認為自己雖然活下來了，但身心每日都感到十分痛苦，「我只是想問一句，我到底做錯了什麼？為什麼非死不可？」

