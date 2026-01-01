珉娥元旦輕生獲救！突喊「我毀了AOA」再揭10年霸凌陰影

珉娥今（1）日元旦自曝曾做出極端行為。（圖／翻攝自珉娥IG）





南韓女團 AOA 前成員權珉娥（권민아）於元旦驚傳輕生，她在社群平台坦承，過去曾做出極端行為，所幸在失去意識前被及時發現並獲救。同時，她也再次提及在 AOA 活動期間所遭受的霸凌與孤立經歷。

權珉娥 1 日先在社群發表一篇長文，以「再見了，對不起」為題，傾訴自己長期承受的巨大精神痛苦，並透露曾做出極端選擇。「如果再放著一點，今天真的就能遵守約定了，但突然聽到聲音，有人用力搖我。」她表示，意識一度斷斷續續，在心裡不斷喊著「拜託」，最終仍被及時救回。

廣告 廣告

她也在文中重提在 AOA 活動期間遭受排擠與霸凌的經歷，坦言未解決的過去給她帶來長期心理壓力。外界多年來不斷以「我毀了那個團體」來評價她，讓她深感冤枉，「有時會想，『忍了 10 年，再多忍一下就好了』，或是『早知道也該回罵』。」

珉娥2012年以 AOA 成員身份出道，但於 2019 年退出團體轉往演員之路。2021 年，她主張遭 AOA 隊長申智珉（신지민）長達十多年的霸凌，並曬出身上傷疤作為證據，引發輿論關注，申智珉也因此退出團體。不過，日前曾傳出珉娥曾一度計劃重新出發，但與經紀公司簽約後僅一個月就突然解約，如今又做出極端行為，引發外界高度擔憂。

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



【更多東森娛樂報導】

●Girl’s Day珉雅結婚了！「團員全部缺席」 不到場原因曝

●國民影帝爆病危！「噎到後休克送ICU」 還有1病困擾

●《NANA》岡崎真一結婚了！本鄉奏多元旦宣布結婚喜訊

