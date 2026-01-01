珉娥連發長文！昔慘遭性侵「留永久性傷痕」 痛喊：說真相卻被罵博關注

記者王培驊／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥發文揭開童年陰影。（圖／翻攝自IG @new.kma）

南韓女團AOA前成員權珉娥被爆出在2026年的元旦輕生未遂，震驚娛樂圈跟粉絲，她在IG上連續發布長文，內容聚焦她多年來反覆承受的性侵創傷、司法審理過程，以及事件曝光後遭輿論反噬的心理崩潰。她直言，自己並非想博取關注，只是想讓外界知道，為何一名受害者會一步步被推向崩潰邊緣。

AOA前成員珉娥發文表示，自己曾經歷過性侵與嚴重暴力。（圖／翻攝自IG @new.kma）

權珉娥在文中回憶，當年遭受性侵與嚴重暴力後，身心留下難以抹滅的創傷。即便多年過去，她仍清楚記得事件發生的細節，而這份「記得太清楚」，反而成為她長期痛苦的來源。她寫道，自己曾努力蒐集證據、配合警方長時間錄影陳述，寄望透過司法討回一點公道，也曾因檢方表示若能認定傷害成立，案件仍有機會追究，而一度燃起希望。

南韓女團AOA前成員權珉娥。（圖／翻攝自IG @new.kma）

她透露，案件歷經多年審理後，一審判決認定性侵成立，但因傷害部分未被採信，導致相關罪名因時效問題判決無罪，檢方隨後提出上訴，目前仍在等待二審結果。她坦言，看到加害者成年後依舊過著看似正常的生活，沒有任何愧疚或悔意，對她而言是一種難以承受的落差。

珉娥精神狀態仍相當不穩定。（圖／翻攝自IG @new.kma）

除了司法過程的煎熬，權珉娥也提到，當事件進入大眾視野後，輿論的反應讓她更加崩潰。她形容，自己在試圖說出真相的過程中，逐漸被貼上「情緒失控」、「博關注」、「製造疲勞轟炸」的標籤，過去留下的傷痕照片與激烈情緒，反而讓她從受害者變成被指責的一方。她寫道：「最後我成了加害者。」

文中，她坦承自己長期承受恐慌發作與重度創傷後壓力反應，曾多次被送往急診，甚至留下永久性的身體後遺症。即便如此，她仍試圖撐起家庭角色，一邊靠藥物穩定狀態，一邊假裝自己已經「恢復正常」，外出面試、找工作，只想低調活下去，卻在近日再次情緒潰堤。

權珉娥在文中反覆質問：「為什麼加害者可以忘記，受害者卻記得那麼清楚？」也直言自己並未涉及任何違法行為，卻承受比真正犯罪者更沉重的輿論審判。她更提及性別不平等的感受，指出某些男性藝人即便涉及爭議，仍能重返舞台，而女性一旦被貼上負面標籤，往往再無翻身空間。

貼文最後，珉娥坦言自己已經不知道該如何活下去，只希望至少有人願意聽完她的故事、相信她說的話。她寫道，自己不是想被關注，而是想解釋，為什麼會一步步變成如今「看起來失控的樣子」。貼文曝光後，也湧入大量網友留言為她打氣。

