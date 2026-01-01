珉娥遇恐怖性侵！34歲人生經歷母受家暴、入團霸凌...苦喊「不是博關注」

珉娥稍早再發文，提及童年陰影。取自IG@new.kma



韓國女團AOA前成員權珉娥驚傳元旦輕生未遂，稍早她在IG連發5篇長文，透露童年眼見母親受到家暴、國中被性侵、入團遭霸凌等種種慘痛經歷，最終導致精神崩潰，至今仍身陷低潮，句句血淚，讓粉絲看了十分擔心。

媽媽被爸打到昏迷

權珉娥在文中提到，自己並不是父親的親生小孩，是在媽媽堅持下才生下她，從小就看著父親家暴，6歲左右發現「媽媽被打到失去意識」，情急下報案，警方介入，父母離了婚。

後來，媽媽和她、妹妹搬到老舊狹小的房屋居住，環境充斥蟑螂等各種小蟲，沒有暖氣設備，冬天只能用母親燒開的熱水簡單清洗，因為清潔不易遭同學嘲笑，造成她長大後對清潔異常執著。

權珉娥說，自己很擅長數學，成績名列前茅，只是父親沒有支付生活費，為了幫忙貼補家計，國小畢業後開始四處打工，缺課太多而輟學。

被喜歡的男生設局

同一段時間，喜歡的男生帶她到陌生男子家，她遭到毆打、性侵，當時選擇隱瞞一切，身心痛苦將她淹沒，恐怖細節至今仍記得清清楚楚。

她也再次提及當年遭AOA隊長智珉霸凌過程，包括衣櫥事件、拔刀威脅，透露父親罹胰臟癌末期時，其實愛著爸爸的她，工作時忍不住情緒失控，結果又挨罵，父親臨終時也沒能來得及說出「我愛你」，卻見到父親身旁素描板寫著「我們家小女兒在哪裡？」令她情緒潰堤。

遲遲無法獲得道歉

種種經歷讓她長期飽受精神折磨，成年後鼓起勇氣盼讓事件獲得平復。對於性侵案展開法律行動，卻看到加害者依然過得很好，沒有任何一絲悔意；揭露在團體遭霸凌情況，對方沒道歉，媒體卻報導有道歉，還把她貼上負面標籤；霸凌者在父親過世時能取消所有行程，反觀自己卻無法，讓她不停地問為什麼，「為什麼加害者可以忘記，受害者卻記得那麼清楚？」

權珉娥文中透露，34年來記不起任何快樂，曾經也希望有機會康復、遇到所愛的人結婚，但這些願望都落空，幾年來多次自殘及嘗試輕生，其中一次甚至嚴重到留下後遺症。她強調，自己說出這些，不是想要被關注，只是想讓大家了解為什麼「她會看起來失控」，全是希望能獲得理解。

網送暖：為你加油

她的文字充滿情緒性字眼，讓人看了十分揪心，網友紛紛留言為她打氣，「好好讀完妳的文字了，不要被惡評影響」、「壞人一句話比100字讚美更痛苦，但不要在乎那樣的事情」、「這裡有很多愛你的人，我會為你加油」、「我為你所經歷的一切心碎」、「不是你的錯，要健康活到最後」、「姐姐希望你幸福」、「拜託現在有人陪在她身邊」。

