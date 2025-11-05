珊瑚媽祖遇劫 損失逾3千萬

廟方指出媽祖身上遺失的三千多萬飾品。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

真的是太歲頭上動土！香火鼎盛的宜蘭縣蘇澳鎮南方澳進安宮，五日凌晨驚傳竊案，廟內供奉的「珊瑚媽祖」神像遭竊賊洗劫，黃金項鍊與多件珍貴珊瑚飾品全數被偷，初估損失金額高達三千萬元。

據了解，竊賊凌晨零時許從三樓後方一處長約八十公分、寬三十五公分的木製空氣窗破壞侵入，模仿「蜘蛛人」般徒手攀爬約五公尺高牆面，潛入二樓大殿行竊。監視器畫面顯示，一名身穿黑色帽Ｔ、蒙面男子潛入後直接前往神龕，將珊瑚媽祖神像上黃金項鍊與多串珊瑚珠飾搜刮入袋，約五十分鐘後，保全系統警鈴響起，他隨即從二樓後門逃逸。

廣告 廣告

廟方清點發現，失竊物包括珊瑚媽祖神像上的二顆頂級珊瑚珠（每顆重達一佰二十克拉）、十串紅珊瑚項鍊、四串白珊瑚配金飾、二串珊瑚串珠，以及後方開基媽祖神像的一條珊瑚項鍊。

南方澳進安宮總幹事賴桂美指出，三樓平時不對外開放，竊賊疑似事先勘查，掌握環境後精心策劃入侵，顯示為有預謀犯案。警方獲報後封鎖現場採證，並成立專案小組追查犯嫌下落，目前已掌握嫌犯身分，研判他犯案後搭乘計程車沿北宜公路往北逃逸，正全力追緝中。