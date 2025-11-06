珊瑚媽紅珊瑚毀損！ 廟方：平時費心維護.LED燈不照珠寶

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭南方澳進安宮有全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」，香火鼎盛、遠近馳名，如今被竊賊盯上偷走聖物，所幸聖物都有找回來。廟方總幹事一早雙膝跪地、雙手捧著紙袋跪拜珊瑚媽，但檢查後發現其中一顆價值超過10萬元的紅珊瑚已經碎裂，也透露平常的維護與保養有多不容易，以投射燈為例，7盞全用LED燈之外，底燈只能用25度仰角，而且全照金身不照珠寶。

雙膝跪地雙手捧著紙袋跪拜珊瑚媽，南方澳進安宮總幹事口中也念念有詞，因為昨(5)日洗劫，寶石珊瑚媽祖和開基媽祖的兩名竊嫌落網，價值超過2千萬的聖物也終於物歸原主，記者VS.南方澳進安宮總幹事賴桂美說：「十幾萬買不到，唉真糟糕。」

一袋袋檢查聖物，但發現其中一顆價值超過10萬元的紅珊瑚已經碎裂，心疼又擔心，不只氣竊嫌偷到神明身上，還讓廟方辛苦的維護功虧一簣，記者VS.南方澳進安宮總幹事賴桂美說：「珊瑚它本身是很驕氣的東西，有機寶石不能用酒精要用寶石油，就地就擦拭，每次擦拭要多久時間，差不多有五位志工，，要一個多小時。」

南方澳進安宮總幹事賴桂美說：「底燈25度仰角。其他燈在年度三次清掃時由公程人員調整。也會不定期用寶石油擦拭。」以珊瑚媽為例，全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」身上有2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠，廟方人員為了維護珠寶也怕因高溫裂開，投射燈不能靠得太近，7盞全用LED燈而且全照金身不照珠寶。

記者VS.南方澳進安宮總幹事賴桂美說：「所以有很多盞(投射燈)每一盞都不一定的地方，都不一定的角度，對，，但是就不能，直接直射，不能。」廟方也氣竊嫌竟對神明不敬，表示古時有海盜皇帝之稱的蔡牽。

在如今淡水一帶設有據點，見南方澳進安宮開基媽祖還得下船叩拜，如今兩名竊賊竟出手行竊，所幸人已落網，寶石聖物也找回來，有受損的會再設法修補或設法處理，也希望早日還媽祖及廟方昔日安寧。

