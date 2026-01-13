珍古德專題影片首映會1/24登場 開放民眾報名觀賞

《從叢林到世界—珍古德的自然使命》紀錄片開放民眾免費報名觀賞

「黑猩猩之母」、人類學者珍古德博士於2025年10月辭世的消息震驚全球。她一生為動物權利與環境保育奔走，從非洲叢林走向世界，以行動喚醒人類對地球的責任，並曾獲唐獎永續發展獎肯定。為向這位生命鬥士致敬，由唐獎教育基金會企劃的專題影片《從叢林到世界—珍古德的自然使命》，歷時2年製作完成，將於1月24日下午2時在國立臺灣博物館南門館小白宮展演廳首映，開放民眾免費報名觀賞，額滿為止，活動詳情可上唐獎教育基金會網站查詢。

唐獎教育基金會表示，《從叢林到世界—珍古德的自然使命》是珍古德博士辭世後，首部以她為主題的專題影片。拍攝團隊透過珍貴影像與近身訪談，呈現她從黑猩猩田野研究到全球保育倡議者的關鍵歷程。片中亦動人傳達博士對母親慈愛教誨的深情回憶，以及她如何以同樣的溫柔與堅定，鼓舞一代又一代的年輕人；更罕見分享她的靈性體悟，以及對生命與未知死亡的深層思索。值得一提的是，影片也紀錄她於1998年設立臺灣珍古德協會以來，長年耕耘所建立的親密互動與深遠影響，使本片對臺灣與世界皆彌足珍貴。

唐獎教育基金會指出，本次首映會與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會、長榮大學及國立臺灣博物館等單位合作。首映會後緊接舉行座談交流，邀請唐獎教育基金會執行長陳振川、本片導演龔邦華女士、國際珍古德教育及保育協會中華民國總會執行長郭雪貞、長榮大學環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜、台達電子文教基金會副董事長郭珊珊等貴賓，一同進行映後交流，回顧珍古德博士的理念、影響與她留給世界的永續使命。