珍古德紀念影片首映會 1/24登場

2025年10月，唐獎永續發展獎得主珍古德博士辭世的消息震驚全球，為了向這位生命鬥士致敬，由唐獎教育基金會企劃的專題影片《從叢林到世界—珍古德的自然使命》，歷時2年製作，終於完成。唐獎教育基金會偕同國際珍古德教育及保育協會中華民國總會、長榮大學及國立臺灣博物館等四個單位，24日下午將於國立臺灣博物館南門館小白宮展演廳共同舉辦首映會。

唐獎基金會表示，《從叢林到世界—珍古德的自然使命》是珍古德博士離世後首部以她為主題的專題影片，拍攝團隊透過珍貴影像與近身訪談，呈現她從黑猩猩田野研究到全球保育倡議者的關鍵歷程。片中亦動人呈現珍古德對母親慈愛教誨的深情回憶，以及她如何以同樣的溫柔與堅定，鼓舞一代又一代的年輕人；更罕見分享她的靈性體悟，以及對生命與未知死亡的深層思索。值得一提的是，影片亦紀錄她於1998年設立台灣珍古德協會以來長年耕耘所建立親密互動與深遠影響，使本片對台灣與世界皆彌足珍貴。

唐獎基金會表示，首映會後緊接舉行座談交流，邀請唐獎教育基金會執行長陳振川、本片導演龔邦華、國際珍古德教育及保育協會中華民國總會執行長郭雪貞、長榮大學環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜、台達電子文教基金會副董事長郭珊珊等共同進行映後交流，回顧珍古德博士的理念、影響與她留給世界的永續使命。唐獎歡迎有興趣的民眾陪同孩子免費報名觀賞，座位有限，額滿為止，報名網址：https://forms.gle/5K3m6ezNuVg5zc898。(編輯：陳士廉)