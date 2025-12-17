珍奧斯汀250歲誕辰 全球「珍迷」跨時空致敬

（中央社倫敦16日綜合外電報導）鮮少有作家能對西方文學產生比珍．奧斯汀更深遠的影響。書迷們今天在她故鄉教堂舉辦紀念活動，走訪故居，並與散落天涯的同好舉行線上派對，慶祝這位英國文學巨擘250歲誕辰。

美聯社和澳洲廣播公司報導，為慶祝珍．奧斯汀（Jane Austen）誕辰，全球各地數以千計的死忠書迷其實早已參與了1整年的系列活動，向這位寫出「傲慢與偏見」（Pride and Prejudice）、「理性與感性」（Sense and Sensibility）等膾炙人口小說的文學大師致敬。

亞利桑那州立大學（Arizona State University）英語系教授盧瑟（Devoney Looser）表示，珍．奧斯汀1775年12月16日出生在英格蘭鄉村小鎮史蒂文頓（Steventon），父親喬治（George Austen）是牧師，為了補貼家用，在家中招收多位男學生，等於讓珍．奧斯汀在「男校環境」中成長，間接提升了她的教育水準。

據信，珍．奧斯汀11歲開始寫作。雖然創作不輟，卻一直到35歲才看到第一本正式出版的小說問世。

儘管她終身未婚，但人生並非與浪漫無緣。20歲時，她曾和鄰居李佛羅伊（Tom Lefroy）短暫相戀，但對方和她一樣家境貧寒，這段情緣無疾而終。

1802年時，她接受了朋友兄長畢格-威勒（Harris Bigg-Wither）求婚，但24小時後便悔婚。盧瑟認為，這場僅維持一天的訂婚，顯示出珍．奧斯汀對婚姻本身態度矛盾。

儘管結婚能換來經濟保障，她最終卻選擇為自己而活，收回了那句「願意」。

盧瑟認為，這個決定和她筆下「傲慢與偏見」女主角伊莉莎白．班奈特（Elizabeth Bennet）拒絕求婚的情節如出一轍，也讓珍．奧斯汀獲得了某種程度的獨立。她41歲辭世時，已從著作中賺取約700英鎊，在當時是一筆相當可觀的財富。

珍．奧斯汀因不明疾病早逝。自她離世後，文學聲譽與日俱增，作品也成為影視改編的重要素材。

最早的電視劇版本是1938年英國廣播公司（BBC）推出的「傲慢與偏見」。之後無論是柯林弗斯（Colin Firth）1995年BBC版的「傲慢與偏見」，或是將紙本「艾瑪」（Emma）重新演繹為現代校園故事的「獨領風騷」（Clueless），都展現了珍．奧斯汀作品跨越時代的魅力。

今天在英格蘭查頓（Chawton）的「珍．奧斯汀故居博物館」，主辦單位舉辦了講座與表演，並鼓勵訪客穿上攝政時期（Regency）的裝扮出席，活動最後以一場線上派對，讓全球書迷一同參與。

一群自稱為「珍迷」（Janeites）的鐵粉，過去1年已在英國、美國等地舉行了多場仿攝政時期的舞會與節慶活動。而這一系列盛事，最終在巴斯市（Bath）一場華麗的「耶誕季珍．奧斯汀誕辰舞會」中，迎來最完美的句點。（編譯：蔡佳敏）1141217