珍奶之都蒙羞！台中2茶飲店都「吸到蟑螂」

▲台中市食安處人員稽查北區大茗一中分店食品原料標示及冷藏設備。（圖／台中市政府提供，2026.01.12）

[NOWnews今日新聞] 珍奶已是台灣的國民飲料，台中自稱珍奶發源地，市長盧秀燕還經常以珍奶招待外賓。昨天有台中網友分享，在某連鎖飲料店的一中店喝到一顆「紅褐色異物」，疑似為蟑螂卵鞘，但店家堅稱是蕎麥還當場捏爆噴汁！無獨有偶，另家連鎖飲料店的大墩店，消費者也在波霸奶茶中吸出完整的一隻蟑螂。台中市食安處表示已分別稽查兩家業者，要求強化作業環境清潔，違失部分責令限期改善。

一名網友昨天在一中街某家連鎖飲料店買飲料，邊逛街邊喝時，覺得吸到一顆硬硬的異物，吐出來見外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路，邊邊還帶鋸齒狀，上網搜尋後認為非常像蟑螂卵鞘，拍照存底後走回店家確認，店員堅稱是「蕎麥」。該名網友說「但最讓我恐懼的是，店員竟然直接當著我的面把那顆異物捏爆！當下看到異物爆出液體，甚至差點噴濺到我」！他問，蕎麥不是實心的種子嗎？裡面應該是粉狀，怎麼會爆漿？雖然店家事後退費，表示可以重做，但他實在不敢再喝了。

大茗總公司昨天公開道歉，坦言門市處置失宜，已立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。另一位消費者則是在知名連鎖飲料店的台中大墩一店買波霸烏龍奶茶，吸著吸竟然吸到完整的一隻大蟑螂。

▲台中市食安處人員稽查南屯區店家作業環境及食品器具。（圖／台中市政府提供，2026.01.12）

台中市政府食品藥物安全處表示，今天已派員稽查業者，南屯區（大墩一店）相關飲品、原料及食材未發現異物，食安處已要求業者強化作業環境清潔、製作流程及病媒防治管理，落實食品安全措施；另北區（一中店）業者雖未發現飲品及原料異常，但吧檯下方環境不潔、冰箱內食材有交互污染風險等衛生缺失，已責令業者限期改善。食安處針對食品衛生管理缺失將持續追蹤複查，若屆期仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

