珍奶吸出「整隻蟑螂」他反胃狂吐！日出茶太急回應：已立即消毒

記者蔣季容／台北報導

民眾投訴飲料喝到蟑螂。（圖／翻攝自Google評論）

有民眾表示，日前在美麗華日出茶太買珍奶，沒想到竟然吸到一隻完整的蟑螂，當下反胃到無法忍受，後來也嘔吐了好幾次。對此店家表示，已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質。

一名民眾29日在「Chatime日出茶太-台北美麗華店」的Google評論表示，他購買了2杯飲料，其中一杯喝到一半時吸到一個異物，吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂。這是他第一次遇到這麼嚴重的食安問題，當下反胃到無法忍受，之後也因為噁心而嘔吐多次。

民眾喝飲料吸到異物，吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂。（圖／翻攝自Google評論）

民眾提到，他已經拍照存證，並保留飲料、珍珠與異物本體，由於2杯飲料使用同一批原料，因此他認為這不是單杯的問題，呼籲店家能嚴肅面對此事，改善衛生狀況，保障消費者的食品安全。

對此，店家在下方留言回應，「針對此情況，我們已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質。為協助民眾處理後續退款及補償事宜，煩請您私訊 Chatime 日出茶太 FB 粉絲團，我們將盡快為您安排專人服務。」

