珍奶吸管內有蟑螂 日出茶太：全台同步停業1天清消

（中央社記者楊淑閔台北1日電）媒體報導近期有消費者在台北美麗華的日出茶太購買珍珠奶茶，飲用的吸管內竟有蟑螂異物。日出茶太Chatime今天發布聲明，全台門市2週內同步停業1天，全面進行環境清消。

針對產品出現蟑螂異物，日出茶太發布聲明稿表示，全台門市將於2週內全台同步暫停營業1天，全面進行環境深度清潔與專業級消毒作業。

聲明稿並說明，全台同步清消有三大強化行動，除了上述全台門市暫停營業1天；其次是營運設施與環境總體檢，將針對全台門市設備與空間，進行無死角檢查與優化；再者是全員食品安全再教育，同步展開食品衛生訓練課程，強化員工操作規範與衛生意識。（編輯：陳仁華）1141201