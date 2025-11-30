珍奶喝一半有異物！吐出「完整蟑螂」噁心狂嘔 日出茶太緊急消毒

「Chatime日出茶太-台北美麗華店」29日被民眾投訴，在飲料裡喝到蟑螂。翻攝取自Google評論



手搖飲品牌「Chatime日出茶太」傳出食安問題。近日有民眾在美麗華門市Google評論區留下1星，表示自己買來的飲料，竟喝到完整的小蟑螂，當下感到十分反胃及噁心。業者回覆，已展開門市消毒及消潔作業，將安排退款及補償。

這名民眾說，他到該門市買了2杯飲料，開喝其中一杯珍珠奶茶時，感覺吸到異物，立即吐了出來，沒想到竟然是一隻完整的蟑螂，「這是我第一次遇到這麼嚴重的食品安全問題」，當下感到反胃及噁心，吐了多次。

廣告 廣告

民眾質疑，兩杯飲料使用同一批原料，不是單杯的問題，這也不是簡單退費能解決的食品安全事件，將向美麗華管理處正式反映，也會向相關單位通報，並追蹤店家的後續處理，希望店家能嚴肅面對此事，改善衛生狀況，保障消費者的食品安全。

業者留言回覆，針對此情況，我們已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質，希望消費者能私訊臉書粉專，將盡快安排專人協助後續退款及補償事宜。

更多太報報導

唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆

日本流感大爆發H3N2「K分支」成主流 39區亮警報「一片紅」

「自來水飄汽油味」基隆瓶裝水搶購一空 台水喊已消異味「1方法」助排噁水