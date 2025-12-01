珍奶噁見「整隻蟑螂」！顧客嘔吐反胃 日出茶太回應了

民眾在台北美麗華百貨美食街購買的日出茶太珍奶中，驚見一整隻蟑螂，嚇得反胃嘔吐多次！消費者質疑原料可能全面受到污染，日出茶太宣布全台分店將陸續暫停營業一天，進行深度清潔。台北市衛生局已派員稽查，若複查未通過，業者最高可能面臨2億元罰款。這起事件再次敲響食品安全警鐘，提醒業者必須嚴格把關食材衛生，以保障消費者健康。

消費者表示購買日出茶太珍奶時，發現裡頭有一整隻蟑螂，氣得上google評論留言，給一星負評。（圖／翻攝google評論）

珍珠奶茶是許多人喜愛的飲品，然而近日卻有消費者在美麗華百貨美食街購買的日出茶太珍奶中，發現了令人驚恐的異物。這位顧客花了140元購買一杯珍奶和一杯焙茶厚拿鐵，卻在飲用過程中察覺異狀。當他將異物吐出後，赫然發現那是一隻完整的蟑螂，讓他當場反胃並多次嘔吐。

民眾不滿店家食安把關出問題。（圖／翻攝google評論）

這位消費者表示，這是他首次遇到如此嚴重的食品安全問題，當下感到極度噁心無法接受。他質疑問題可能出在原料上，而非單一杯飲料的意外。消費者進一步解釋，由於杯子不透明，外觀無法看出內部有異物，吸飲時也感受不出來，直到喝到一半才發現問題。

有其他消費者分享類似經驗，表示曾在用餐時發現食物中有如菜瓜布般的異物，同樣感到恐懼。這些事件引發了對美食街整體衛生環境的擔憂。

北市衛生局也到場稽查，如果查獲缺失，後續複查也未過，衛生局也將開罰。（圖／TVBS）

事件曝光後，美麗華百貨立即採取行動，要求美食街所有店家除了日常清潔外，還必須加強消毒作業，並承諾將不定期進行稽查。日出茶太也在官網發表聲明，強調對衛生環境絕不妥協，並宣布全台門市將在未來兩週內加強清消，各分店將暫停營業一天進行徹底清潔。

日出茶太針對食安疑慮。緊急發出聲明。（圖／TVBS）

台北市衛生局已派員至現場進行稽查。衛生局表示，若查獲相關衛生缺失，且限期改善後仍未通過複查，將依照食品安全衛生管理法開罰6萬至2億元。這起事件再次敲響食品安全警鐘，提醒業者必須嚴格把關食材衛生，以保障消費者健康。

