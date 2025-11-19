珍奶買1送1！「4大手搖飲」優惠快收 天線寶寶聯名飲料必嘗鮮

生活中心／賴俊佑報導

CoCo都可今日限定「冬韻擂焙珍奶買1送1」。(圖／CoCo都可提供)

週三手搖飲優惠！CoCo都可今日限定「冬韻擂焙珍奶買1送1」，日出茶太平日優惠「麝香葡萄果茶、麝香葡萄輕乳茶買1送1」，翰林茶館/茶棧限時推出「大杯熊貓珍奶買1送1」，鶴茶樓完成打卡任務可享「指定飲品第二杯半價」。

CoCo都可「冬韻擂焙珍奶買1送1」

CoCo都可11月19日推出「冬韻擂焙珍奶買1送1」，採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成香氣濃厚的擂茶粉，融合手工煮製日式鹿兒島焙奶茶，佐搭蜜製珍珠，一杯溫潤入口，一掃低壓冷空氣。

廣告 廣告

今日可透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間享用，每人可領2張券(=4杯飲料)，甜度、溫度可調整，商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準，商品數量有限，售完為止，優惠不併用。

日出茶太推出兩波平日限定優惠。(圖／日出茶太提供)

日出茶太「麝香葡萄果茶、麝香葡萄輕乳茶買1送1」

六角國際旗下連鎖手搖飲品牌日出茶太推出兩波平日限定優惠，即日起至11月21日每日12時至20時「麝香葡萄果茶、麝香葡萄輕乳茶買1送1」，麝香葡萄果茶帶有麝香葡萄香氣高山烏龍茶底，麝香葡萄輕乳茶喝得到獨家麝香葡萄Q角；11月24日至11月28日每日12時至20時「靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵買1送1」抹茶系列使用日本靜岡抹茶粉調製，茶香濃郁。

翰林茶館/茶棧「大杯熊貓珍奶買1送1」。(圖／翰林茶館提供)

翰林茶館/茶棧「大杯熊貓珍奶買1送1」

成立近40年的翰林茶館/茶棧，即日起至11月30日12時至20時「大杯熊貓珍奶買1送1」，黑白雙色珍珠搭配香醇奶茶。

鶴茶樓完成打卡任務享第二杯半價。(圖／鶴茶樓提供)

鶴茶樓與《天線寶寶》聯名推出「丁丁葡萄鶴頂紅茶」。(圖／鶴茶樓提供)

鶴茶樓完成打卡任務享第二杯半價

鶴茶樓11月22日至11月29日，至門市拍照上傳FB或IG限動並Tag：@鶴茶樓，即享飲品第二杯半價(第一杯品項任選、第二杯純茶系列任選不含蕎麥茶)；鶴茶樓即日起全新推出「丁丁葡萄鶴頂紅茶」，粒粒飽滿葡萄原粒加上茶韻十足的Q彈鶴頂紅茶凍，基底為鶴頂紅茶，果香與茶香交織，讓你的味蕾驚喜滿分！

更多三立新聞網報導

台北101聖誕點燈「5萬元可告白240秒」！ 今年揪李多慧甜美應援

普發1萬＋金價漲助攻！台北SOGO週年慶驚險達標 天母店接棒壓力大了

賈永婕自嘲「冰淇淋怪物」吃冰不頭痛！ 未回應太子集團後續快閃記者會

必勝客停賣章魚燒比薩？改推「2新品」 達美樂半價搶客

