珍奶「吸出整隻蟑螂」！消費者狂吐怒轟日出茶太衛生失守

（生活中心／綜合報導）台北美麗華百貨驚傳手搖飲異物事件！一名消費者購買日出茶太的珍珠奶茶喝到一半，竟順著吸管吸起一隻「完整小蟑螂」，情緒當場失控，反胃嘔吐多次，隨即在 Google Maps 留下一星評論並公開控訴，引發網路關注。對於事件發生，日出茶太官方也在第一時間回應，強調已啟動消毒作業並會提供補償。

圖／有網友透露到日出茶太美麗華店買珍奶，卻喝到一整隻蟑螂。（翻攝自Google評論）

圖／有網友透露到日出茶太美麗華店買珍奶，卻喝到一整隻蟑螂。（翻攝自Google評論）

這名消費者表示，當天購買兩杯飲品，其中一杯在飲用過程突然吸到不明異物，吐出查看才發現是一隻小型蟑螂，外觀完整、毫無損傷。他強調這是自己首次遇到如此嚴重的食品安全情況，噁心得一度無法繼續飲用，甚至反覆嘔吐。事後，他立即拍照存證並保留飲料、珍珠與異物本體，希望後續調查能釐清來源。

廣告 廣告

該名網友在評論中指出，兩杯飲料原料相同，他不認為是「單杯偶發」。加上飲品是在知名百貨商場地下樓層購買，他更質疑：「在這種地點發生食安問題，更應該受到重視。」他表示已正式向美麗華管理處反映，也會通報相關主管單位，期望店家能提出明確改善措施，「不是退款就能結束的事」。

事件迅速引發討論，不少網友留言表示震驚，更有人指出蟑螂若落入封閉飲品，很可能涉及環境管理疏漏，呼籲業者應提出更透明的自主管理流程。

針對此案，日出茶太客服部也在該評論下方公開回覆，表示店家已立即進行門市全區消毒清潔，並同步安排內部檢視作業流程，以確認是否為製程或環境環節出現疏忽。官方強調，後續也會針對門市夥伴加強衛生訓練，確保往後製作流程符合標準，避免類似情況再次發生。

更多引新聞報導

北一女18歲生校內墜樓不治 校方啟動調查程序

LINE收回訊息縮為1小時！用戶哀號爆增

