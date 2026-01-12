珍妮佛勞倫斯全透視禮服震驚金球獎 自嘲「我都快全裸了」

第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）在缺席了上週的影評人協會獎後，珍妮佛·勞倫斯 以一身大膽奪目的裝扮，正式開啟了她的2026年頒獎典禮季首秀。

這位憑藉《Die My Love》入圍「劇情類電影最佳女主角」的影星，選擇了由莎拉波頓 (Sarah Burton) 為紀梵希 (Givenchy) 設計的禮服，作為她今年的紅毯處女秀。

廣告 廣告

這件禮服完全採用全透視的薄紗材質，僅在重點部位飾以精緻的花卉刺繡。珍妮佛在紅毯接受《ET》訪問時，不改幽默本色，打趣地表示她已經準備好穿著這身造型盡情享受夜晚。她開玩笑地說：「我就大方亮相吧，既然我都快全裸了，那就乾脆一點！」

珍妮佛今年以《Die My Love》獲得電影劇情類最佳女主角提名。

珍妮佛勞倫斯身穿透視禮服現身。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導