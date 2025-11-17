珍妮佛勞倫斯的愛馬仕Kelly Monaco有多特別？一篇帶你看包款歷史，與現代凱莉包的不同之處
名人們拎著愛馬仕包包不稀奇，不過珍妮佛勞倫斯近期三度被拍到的這一款黑色凱莉包（Kelly Bag）卻不同於一般常見的款式，而是以光面皮革打造的復古「Kelly Monaco」，也是摩納哥王妃葛莉絲凱莉（Grace Kelly）的同款初代包型，不僅數量稀有，現在也很難取得！
珍妮佛勞倫斯的愛馬仕凱莉包
珍妮佛勞倫斯私下打扮一向低調，近幾次出門時被拍攝到，無論是米黃色的風衣造型、皮衣或皮革西裝外套，在這些不同風格的穿搭之下，他都搭配著同一款愛馬仕黑色凱莉包，仔細看看這款包似乎也與現在專賣店上的凱莉包略有不同，原來珍妮佛勞倫斯選擇的是復古款的「Kelly Monaco」。
Hermès Kelly Monaco的特別之處
以摩納哥王妃葛蕾絲凱莉命名的愛馬仕凱莉包，起源可追溯至1852年，原型是為攜帶騎士靴子和馬鞍設計的Haut à Courroies包款，1930年代由Robert Dumas重新設計為並命名為Sac à Dépêches，而1955年，葛蕾絲凱莉在電影《捉賊記》（To Catch a Thief）的片場以凱莉包遮擋孕肚的照片登上雜誌封面後，讓凱莉包一躍成為優雅的象徵，隨後在1977年愛馬仕徵得摩納哥王室同意後，將款包正式命名為「凱莉」（Kelly），而珍妮佛勞倫斯手上拎的這個復古版凱莉包就是源自當時的設計。
為了與現代版的凱莉包區別，這款在包被通稱為Kelly Monaco，推出時間大約是在1960年至1970年間，相較於現在常見的凱莉包款來說，不僅包蓋角度與五金比例不同，包身也選用柔軟滑面的皮革打造，比起現在的梯形包身更加方正，提把處的鎖頭、皮革掛飾以及細節也帶有早期工坊的黃銅鍍金件，隨時間會自然氧化出獨特的舊金色澤，由於並非愛馬仕現行生產的系列以及推出年代久遠，現存的Kelly Monaco款式稀少，通常需要透過古董包通路或拍賣會中才有機會買到。
根據國外媒體的報導，在珍妮佛勞倫斯拿上復古的Kelly Monaco之後，這款包在中古市場的價格再度升值，也成為現在愛馬人士收藏清單中的夢幻逸品之一。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
