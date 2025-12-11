珍妮佛勞倫斯被爆回歸《飢餓遊戲》！攜手喬許哈契森登場最新前傳

《飢餓遊戲》最新前傳電影《The Hunger Games：Sunrise on the Reaping》接連公開多位選角，日前也推出首支預告，現在傳出正傳男女主角喬許哈契森（Josh Hutcherson）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）也將回歸演出。

喬許哈契森、珍妮佛勞倫斯自主演2012年《飢餓遊戲》後，被全球觀眾所知，人氣飆漲，兩人最後一部現身是正傳完結篇、2015年的《飢餓遊戲：自由幻夢終結戰》。據《THR》報導，兩人將回歸參演外傳，繼續扮演比德和凱妮絲，雖然細節尚未曝光，有可能僅是閃回的簡短片段。

喬瑟夫札達再《The Hunger Games：Sunrise on the Reaping》飾演年輕版的「黑密契」。（圖／翻攝自預告）

《The Hunger Games：Sunrise on the Reaping》改編自2025年剛發行的同名小說，故事背景設定在《飢餓遊戲》第一集電影發生的24年前，講述年輕的黑密契被選中代表第12區參加第50屆飢餓遊戲，由於這一屆是每25年舉行一次的「大旬祭」，各區必須送出兩倍的「貢品」展開殊死鬥，48位孩子爭取成為勝利者。

《飢餓遊戲》最新前傳電影《The Hunger Games：Sunrise on the Reaping》。（圖／翻攝自預告）

目前曝光的卡司包括喬瑟夫札達（Joseph Zada）、雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、艾兒芬妮（Elle Fanning）飾演「艾菲純克特」、基倫考克金（Kieran Culkin）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）、葛倫克蘿絲（Glenn Close）、比利波特（Billy Porter）、瑪雅霍克（Maya Hawke）、麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）、凱爾文哈里遜（Kelvin Harrison Jr.）、王班等，預計將於2026年11月20日在北美上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導