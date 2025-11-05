珍妮佛勞倫斯試鏡《暮光之城》被拒絕 17年後合作羅伯派汀森「夢寐以求的復仇」

珍妮佛勞倫斯和羅伯派汀森主演新片《去死吧，親愛的》。（圖／美聯社）

好萊塢女星珍妮佛勞倫斯主演新片《去死吧，親愛的》，和羅伯派汀森飾演夫妻檔，她過去曾透露，有想過試鏡《暮光之城》，「但他們直接拒絕了我，連面試的機會都沒給我。」但她不久便得到主演《飢餓遊戲》的機會，讓她聲名大噪。17年後的今天，她終於和羅伯派汀森合作，讓她開玩笑說：「沒錯，這正是我夢寐以求的復仇。」

《去死吧，親愛的》故事描述葛蕾絲（珍妮佛勞倫斯 飾）和傑克森（羅伯派汀森 飾）的第一個孩子誕生後，他們搬回了傑克森的老家蒙大拿州生活，葛蕾絲在這個陌生的環境，面對幫不上忙的丈夫、吵鬧的嬰兒與狗，她雖然努力保持理智，卻也瀕臨崩潰。

羅伯派汀森化身為超廢丈夫。（圖／車庫娛樂提供）

羅伯派汀森表示，要演出什麼都不會的老公關鍵在於「耍廢」，「我真的什麼都做不了，我必須待在家裡，成為世界上最無聊的人，把我的大腦當作脆弱的瀕危物種對待。」他自曝電影中嬰兒的年紀與他女兒一模一樣，經歷著相同狀況，讓他更容易進入角色。

雖然羅伯派汀森和珍妮佛勞倫斯首度合作，但兩人不只同為新手父母，還會在片場分享小孩照片和育兒經。開拍前導演琳恩倫賽為了讓兩人培養默契，特地安排他們去上現代舞課，讓珍妮佛勞倫斯直呼超尷尬，「但回過頭看那非常關鍵，你知道，性愛跟打架其實都跟舞蹈滿類似的，所以我想那讓我們和彼此提前練習了，滿有幫助的。」

珍妮佛勞倫斯展現瘋狂演出。（圖／車庫娛樂提供）

此外，珍妮佛勞倫斯片中有許多在地上爬行、對著狗狂吠或舔玻璃的狂野行為，她笑說很好玩，畢竟很難得有機會能釋放腦中所有唐突的想法。導演也表示，當初正是這股真誠促使她接下了這部片的改編，「葛蕾絲直言不諱地揭穿人與人之間的虛偽，這種坦誠很吸引我，她說話直來直往的時候，我覺得特別有趣。」

《去死吧，親愛的》將於11月7日在台上映。

羅伯派汀森戲裡戲外都是新手老爸。（圖／車庫娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導