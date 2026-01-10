珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅

多年來一直以愛狗人士形象示人的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)，本週在紐約出席新片《Die, My Love》的映後座談時，被問及她2017年領養的愛犬、吉娃娃皮皮的現況。珍妮佛不好意思地坦承，她現在已經沒有養皮皮了，目前這隻小狗正住在她的父母家。

珍妮佛解釋了重新安置愛犬的兩個主要原因。一是皮皮並不喜歡紐約的生活環境，即便她已經為了皮皮住在公園附近。再來就是與丈夫庫克馬羅尼 (Cooke Maroney) 育有兩個年幼孩子，當了媽媽後，她的感知產生劇變，「自從有了小孩，我覺得狗突然變得很恐怖，我看著兒子走向狗，只會把牠們視為一種威脅」。

她進一步透露，這一切的轉折點源於一場意外。某次有一隻狗咬了她的兒子，這件事讓她產生了極端的保護本能，珍妮佛用她一貫直率的誇張口吻描述當時的心境，當時憤怒到「想讓世界上所有的狗都消失」。她坦言現在只要看到狗，就會直覺地將其視為一種威脅，甚至覺得自己已經認不出曾經熟悉的這些生物。

儘管送走寵物對許多人來說是個艱難且帶有愧疚感的決定，但珍妮佛的直言不諱卻讓不少人能夠體諒。許多動物愛好者認為，將皮皮送到熟悉的父母家，既能確保狗狗過得開心，珍妮佛未來也能隨時探望，這對所有人來說都是「最好的安排」。曾在寵物產業工作的網友指出：「負責任的重新安置是一件好事。當寵物與家庭成員的相處出現危險時，這往往是最好的選擇，社會不應該對此過度苛責。」

在遠離犬類後，珍妮佛轉而變成貓派人士，對家中的愛貓弗雷德讚不絕口。她認為貓咪常被外界誤解，實際上貓咪那種帶點「自以為是」的混蛋特質才是最有趣的地方。她幽默地分享，每當她與丈夫在客廳看電視時，弗雷德走進房間的樣子總會裝成一切只是巧合，彷彿牠只是剛好也出現在這間屋子裡，這種高冷的幽默感深得她的心。

除了分享私生活，座談也聚焦在她與羅伯派汀森 (Robert Pattinson) 合作的新片《Die, My Love》。這部由琳恩倫賽 (Lynn Ramsay) 執導的暗黑心理劇，深刻探討了一名女性在面對疑似產後憂鬱與精神官能症時的極端心理狀態。這部作品在2025年5月的坎城影展首映時，曾獲得長達九分鐘的起立鼓掌。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導