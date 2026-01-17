珍妮佛勞倫斯談選角心酸 因「不夠漂亮」錯失角色輸給瑪格羅比

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日在節目上意外揭開的一段好萊塢選角秘辛。她提到網路輿論與某些外界負評，可能是導致她與《從前，有個好萊塢》經典角色「莎朗蒂」擦身而過的原因。

當主持人喬許霍羅威茨（Josh Horowitz）提到昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）一直很想與她合作時，珍妮佛透露，昆汀確實曾考慮讓她出演《從前，有個好萊塢》，但當時外界的反對聲浪極大。

珍妮佛說： 「當時每個人都在說『她不夠漂亮，演不了莎朗蒂』。我不確定這是不是事實，還是因為這故事我講太久，講到我自己都信了。或者昆汀根本沒考慮過我，只是網友們特地跳出來罵我醜。」

事實上，珍妮佛的記憶並非空穴來風。莎朗蒂的親姊姊黛博拉蒂（Debra Tate）曾在2017年接受採訪時直言，她心目中的首選是瑪格羅比（Margot Robbie）。當時黛博拉的評論： 「我不覺得珍妮佛勞倫斯夠漂亮。這樣說很過分，但我有我的標準。瑪格羅比的氣質與美貌更接近莎朗。」這番話在當時確實引發了不小的風波。

然而，導演昆汀本人在2021年曾澄清過，他確實找過珍妮佛到家裡讀劇本，但他屬意的角色並非莎朗蒂，而是曼森家族的成員「吱吱」（Squeaky Fromme）。昆汀當時說： 「她（珍妮佛）人非常好，我也很尊敬她的演技。我們討論過這個角色（Squeaky），但最後因為某些原因沒談成。」這個角色最終由達珂塔芬妮（Dakota Fanning）演出。

珍妮佛在節目中也大方承認，她曾拒絕過昆汀《八惡人》中後來由珍妮佛傑森李演出的那個角色，「我當時推掉了，現在想想我真的不該這麼做」，她笑著說道。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導