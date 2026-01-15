珍妮佛安妮斯頓傳整型成癮？「想要隆乳」小7歲男友看不下去
56歲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）近年主演影集《晨間直播秀》，掀起話題討論，去（2025）年也大方認愛小7歲男友吉姆柯提斯（Jim Curtis），可說是愛情事業兩得意。不過，近日有傳聞安妮斯頓疑似「整型成癮」，目前還計畫隆乳，卻被男友表示看不下去。
根據外媒《RadarOnline》報導，雖然吉姆柯提斯已經被珍妮佛安妮斯頓深深吸引，但柯提斯認為美來自內在，不希望安妮斯頓再沉迷於整型，「她現在的樣子就很美了」。然而，有知情人士透露，安妮斯頓對逐漸衰老的狀態缺乏安全感，「她不太可能完全停止使用注射治療，但如果伴侶總是稱讚她的自然美，肯定能夠讓她不再那麼依賴外力」。
同時有消息指出，安妮斯頓正在計畫接受豐胸手術，也想好好處理有點鬆馳的頸部皮膚，將狀態提升到年輕時的緊緻。至於整型成癮說法，安妮斯頓的發言人出面回應，強調安妮斯頓因不安全感而進行一連串醫美「完全不符事實」，但又有知情人士直言：「珍妮佛進行的醫美手術比一般人想像的還要多」，傳聞仍引起熱議。
珍妮佛安妮斯頓過去憑影集《六人行》走紅，並獲得金球獎、艾美獎最佳女主角殊榮，近年則以《晨間直播秀》獲得美國演員工會獎肯定。而她的感情生活也備受關注，曾與男星布萊德彼特（Brad Pitt）有過一段婚姻，後來經歷幾段戀情，直到去年11月突然在社群公開與催眠師吉姆柯提斯交往，還曬出兩人親密環抱的照片，吸引網友湧入社群獻上祝福。
